Ethel Cain cierra el año con una colección íntima de demos que amplía el universo de su último álbum

La artista estadounidense Ethel Cain ha decidido despedir 2025 con un gesto inesperado pero también coherente con su forma de entender la música: publicar en SoundCloud un conjunto de demos de su segundo álbum, Willoughby Tucker, I’ll Always Love You. El lanzamiento incluye cinco grabaciones inéditas o alternativas: dos versiones de a knock at the door, una demo temprana de tempest, además de willoughby’s interlude, nettles (miserable demo) y shrug (janie demo). Cada pista llega acompañada de pequeñas notas escritas por la propia Cain, que aportan contexto emocional y creativo. En el caso de nettles (miserable demo), la artista reconoce que “2023 fue un año duro”, mientras que en shrug (janie demo) explica que la canción “iba a ser originalmente desde la perspectiva de Willoughby” antes de ser reescrita para centrarse en Janie.

Este lanzamiento no es un simple regalo para fans: encaja dentro de la narrativa expansiva que Ethel Cain ha construido alrededor de Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, un álbum que, según confirmó NME, funciona como una precuela directa de su debut Preacher’s Daughter (2022). La artista, cuyo nombre real es Hayden Anhedönia, ha convertido este universo en un proyecto conceptual de largo recorrido, donde personajes, lugares y tragedias se entrelazan a través de discos, directos y ahora también demos. Además, la historia seguirá creciendo en 2026, cuando Cain retome la gira internacional del álbum con fechas confirmadas en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Sin duda alguna, la decisión de compartir ahora estas grabaciones preliminares permite a los oyentes asomarse al proceso creativo de un disco que ya se ha consolidado como una pieza clave dentro de su narrativa musical.

La construcción de un mito moderno: la carrera y discografía de Ethel Cain

La trayectoria de Ethel Cain es una de las más singulares surgidas en la música estadounidense reciente. Nacida como Hayden Anhedönia en Florida, comenzó a publicar música de forma independiente antes de llamar la atención con una serie de EPs que mezclaban ambient, pop etéreo y una imaginería profundamente americana. Su debut de larga duración, Preacher’s Daughter (2022), fue recibido con entusiasmo por la crítica internacional, destacando su ambición narrativa y su capacidad para fusionar folk, slowcore, pop gótico y rock sureño en un relato oscuro sobre violencia, religión y trauma familiar. Medios como Pitchfork, Rolling Stone y The Line of Best Fit lo situaron entre los mejores discos del año, subrayando su habilidad para construir un universo propio donde la ficción y la autobiografía se entrelazan con una precisión cinematográfica.

Tras ese debut, Cain continuó expandiendo su mundo creativo con proyectos paralelos como Perverts, un lanzamiento experimental que exploraba texturas más abrasivas y ambientes densos, y que funcionó como puente hacia su siguiente gran obra. En 2025 llegó Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, un álbum concebido como precuela de Preacher’s Daughter y centrado en la figura de Willoughby Tucker, un personaje clave dentro de su narrativa conceptual. Con la publicación reciente de sus demos, Cain reafirma su compromiso con un enfoque artístico que prioriza la construcción de mundos, la coherencia narrativa y la vulnerabilidad emocional. Su discografía, aunque aún breve, ya se percibe como una obra en expansión que combina tradición americana, sensibilidad contemporánea y una visión profundamente personal del storytelling musical.

