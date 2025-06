Ethel Cain evoca amor y pérdida con «Nettles», el primer sencillo de «Willoughby Tucker, I’ll Always Love You»

Ethel Cain, el alter ego de la cantautora estadounidense Hayden Anhedönia, ha regresado con Nettles, el sencillo principal de su esperado segundo álbum, Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, que se lanzará el 8 de agosto de 2025 a través de su sello independiente Daughters of Cain. Estrenado el 4 de junio de 2025, este tema de ocho minutos es una joya de Americana que explora el amor y el miedo a la pérdida, sirviendo como preámbulo narrativo a su aclamado debut Preacher’s Daughter (2022). Con una gira mundial confirmada y una conexión emocional que ya ha conmovido a sus fans, Nettles marca el inicio de una nueva era para Cain A continuación, desglosamos todos los detalles de este lanzamiento, desde el sencillo hasta los planes futuros de la artista.

Nettles: Un sueño melancólico inspirado en Twin Peaks

Nettles es una balada de ocho minutos que combina banjo, cuerdas góticas, guitarra acústica y sintetizadores inspirados en la banda sonora de Twin Peaks. Ethel Cain explicó que la canción, escrita en su primera semana en una casa en Alabama donde terminó Preacher’s Daughter, captura un sueño sobre perder al ser amado y la necesidad de ser reconfortado: “Nettles es un sueño sobre perder a quien amas, pidiéndole que te asegure que no se hará realidad y que, en cambio, sueñes con todo el tiempo que pasarás a su lado mientras envejecen juntos”. En una historia de Instagram, reveló que buscó los sintetizadores Yamaha DX7s usados por Angelo Badalamenti en Twin Peaks para darle un toque nostálgico y etéreo. El visualizer oficial, estrenado en YouTube, presenta imágenes que evocan paisajes rurales del sur de EE. UU., complementando la narrativa de amor y trauma. Cain compartió un demo de Nettles en SoundCloud y Tumblr en agosto de 2021, con solo el primer verso y estribillo, y aunque se pensó que había sido descartada, su inclusión como sencillo principal ha emocionado a los fans.

Willoughby Tucker, I’ll Always Love You: Una precuela narrativa

El álbum Willoughby Tucker, I’ll Always Love You es una precuela de Preacher’s Daughter, ambientada en 1986 y centrada en el primer amor de la personaje ficticia Ethel Cain, Willoughby Tucker, mencionado en la canción A House in Nebraska. Hayden Anhedönia escribió, produjo y grabó el álbum en sus estudios caseros en Coraopolis, Pensilvania, y Tallahassee, Florida, con canciones que abarcan toda su carrera, algunas desde sus inicios como Ethel Cain. “Este álbum y Nettles son los pilares de una narrativa más grande, escrita sin darme cuenta como el principio y el final de la historia”, comentó Cain. La producción incluye colaboraciones con músicos como Dillon Hodges (banjo y guitarra acústica), Bryan De Leon (batería), Matthew Tomasi (guitarra eléctrica), Donny Carpenter (violín), Steven Colyer (órgano) y Todd Beene (pedal steel). Cain destacó que el álbum mezcla su característico sonido Americana con elementos de dream-pop y folk, manteniendo la intensidad emocional de su debut.

Gira mundial: Willoughby Tucker Forever Tour

Ethel Cain llevará Nettles y su nuevo álbum al escenario con la Willoughby Tucker Forever Tour, que comienza el 12 de agosto de 2025 en Seattle y concluirá el 9 de noviembre en Lisboa, Portugal. La gira incluye fechas en Norteamérica y Europa, con paradas confirmadas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres y París. En España, Cain actuará el 5 de noviembre de 2025 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 6 de noviembre en el WiZink Center de Madrid, generando gran expectación entre los fans españoles tras su creciente popularidad. Además, Cain ha anunciado que los conciertos incluirán visuales que expanden la narrativa de Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, prometiendo una experiencia inmersiva.

Nettles: un regreso al amor puro

Nettles ha sido aclamado por su lirismo, con líneas como “Cause, baby, I’ve never seen brown eyes look so blue” destacando en redes sociales por su impacto emocional. Los fans en Reddit han elogiado su mezcla de folk y country, con comentarios como: “Es una de sus canciones mejor escritas, me tuvo llorando antes de que supiera qué pasaba”. La canción también refleja un cambio respecto a su proyecto experimental Perverts (2025), volviendo a un sonido más accesible pero igualmente profundo. Cain ha descrito Nettles como un momento de “despojarse de lo macabro y dejar que el amor sea”, un contraste con los temas de trauma de su trabajo anterior.

Ethel Cain: La voz del sur gótico

Ethel Cain, el proyecto de Hayden Anhedönia, nació en Perry, Florida, donde creció en un entorno religioso conservador. Tras mudarse a los 18 años, comenzó a producir música bajo los alias Atlas y White Silas, antes de adoptar el personaje de Ethel Cain, una figura que representa a la “esposa infeliz de un predicador corrupto”. Su EP Inbred (2021) y su debut Preacher’s Daughter (2022) la catapultaron al reconocimiento por su mezcla de Americana, dream-pop y Southern gothic. Canciones como American Teenager y Strangers le ganaron un culto de seguidores, mientras que su proyecto Perverts (2025) exploró sonidos más experimentales. Cain es conocida por su narrativa transgeneracional, que combina trauma, amor y espiritualidad en un universo ficcional único.

Con Nettles y Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, Ethel Cain continúa construyendo su legado como una de las voces más singulares de la música contemporánea. Su habilidad para entrelazar historias de amor y pérdida con un sonido evocador la ha convertido en un icono para quienes buscan autenticidad emocional. A sus 27 años, Hayden Anhedönia demuestra que su arte trasciende géneros, conectando con audiencias globales mientras explora las complejidades del corazón humano. Nettles es solo el comienzo de lo que promete ser otro capítulo inolvidable en su carrera.

