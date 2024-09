«Eusexua»: el nuevo álbum de FKA twigs ya tiene fecha

FKA twigs ha anunciado oficialmente su nuevo álbum titulado Eusexua, que verá la luz el 24 de enero de 2025 a través de Young. Este será su primer álbum de estudio desde Magdalene en 2019. La noticia llega acompañada del lanzamiento del tema principal del álbum, también llamado Eusexua, el cual ya está disponible para escuchar. La canción ha sido coproducida por Koreless y Eartheater, quien también aporta coros en el tema.

El video musical de Eusexua, dirigido por Jordan Hemingway, también acaba de estrenarse. El lanzamiento de Eusexua marca el regreso de FKA twigs a la escena musical después de un período de cinco años desde su último álbum de estudio. En este tiempo, la artista lanzó Caprisongs, un mixtape que incluye la colaboración con The Weeknd en la canción Tears in the Club.

Además de su trabajo musical, FKA twigs ha estado involucrada en otros proyectos, lanzando de forma decidida su carrera en el cine. De hecho, fue parte del elenco de la película de Nicolas Cage, The Carpenter’s Son, y del desafortunado remake de The Crow. También realizó una pieza de danza única y testificó ante el Congreso sobre la inteligencia artificial.

Os dejamos con la portada del disco a continuación: