Evanescence desata “Afterlife”: el regreso gótico que Devil May Cry necesitaba

¡Prepárate para un regreso que resuena como un trueno en la oscuridad! Evanescence, la banda que definió una era con su mezcla de metal gótico y emociones desgarradoras, está de vuelta con Afterlife, un single monumental creado para la próxima serie animada de Netflix, Devil May Cry. Este lanzamiento, que ya está disponible, no es solo una canción: es una experiencia sonora que captura la esencia de la lucha, el dolor y la redención, perfectamente alineada con el universo demoníaco de Dante.

El anuncio llegó creó enormes expectativas y especulaciones a principios de esta semana, con un teaser que hizo temblar las redes sociales. Según reporta NME, Afterlife explota con un coro dramático que nos lleva de regreso a los días gloriosos de Fallen, pero con un giro moderno que lo hace sonar fresco y feroz. “Condenados a encontrarnos finalmente en el más allá”, canta Amy Lee con esa voz que corta el alma, mientras la instrumentación se eleva como una tormenta imparable. Coescrita con Alex Seaver (conocido como Mako) y coproducida por Seaver y Nick Raskulinecz, la pista es un testimonio del poder perdurable de la banda para fusionar lo cinematográfico con lo visceral.

Por su parte, Billboard nos cuenta que Amy Lee no estaba familiarizada con el videojuego Devil May Cry antes de este proyecto, pero tras ver la primera temporada completa de la serie animada, quedó fascinada. “Amo el programa, el arte y la historia”, confesó. “Desde la primera escena, supe que iba a ser bueno: creativo, provocador, horrífico y hermoso”. Y esa inspiración se nota. Afterlife no solo acompaña la narrativa de Dante, el cazador de demonios huérfano atrapado entre mundos, sino que la eleva a nuevas alturas emocionales. Según un comunicado de prensa citado por Consequence, una versión alternativa de la canción aparecerá varias veces en la serie, tejiéndose en la trama como un hilo conductor que promete giros impactantes.

Mientras tanto, Revolver Magazine destaca cómo este lanzamiento encaja en el renacimiento del nu-metal que Devil May Cry está abrazando sin reservas. Con Limp Bizkit aportando Rollin’ (Air Raid Vehicle) como tema de apertura y Papa Roach marcando el ritmo con Last Resort en los avances, la serie de Adi Shankar (creador de Castlevania) se siente como un sueño que nos recuerda a los 2000, pero Afterlife lleva ese sentimiento a un nivel superior con una composición original que podría haber sido el himno de un AMV épico de Devil May Cry 3.

Pero hay más. Consequence señala que este single marca la primera vez que Evanescence vuelve al estudio desde The Bitter Truth (2021), su último álbum que conquistó las listas de hard rock. En una entrevista reciente con Loudwire, Amy Lee reveló que están “felizmente inmersos en el proceso creativo” de un nuevo disco, y aunque no está claro si Afterlife formará parte de él, la energía de este lanzamiento sugiere que la banda está en su mejor momento. “Fue súper divertido, estoy muy agradecida por la oportunidad”, dijo sobre trabajar en esta canción, y esa pasión se traduce en cada nota.

El lyric video oficial es una delicia para los sentidos, combinando fragmentos exclusivos de Devil May Cry con la intensidad de la letra. La serie, animada por Studio Mir y con Johnny Yong Bosch como la voz de Dante en inglés, promete ser un festín visual y auditivo cuando llegue el 3 de abril. Y con Evanescence liderando la parte sonora, estamos ante un matrimonio perfecto entre música y narrativa.

Evanescence no solo ha vuelto; han regresado con una fuerza que nos recuerda por qué seguimos cantando Bring Me To Life más de dos décadas después. Este es el himno de tus noches más oscuras y tus victorias más épicas. ¡Sube el volumen y déjate llevar al más allá!

