Everything But The Girl repasa cuatro décadas de música con un recopilatorio que va del club al sofá

Jue 11 septiembre 2025
Everything But The Girl, el dúo británico formado por Tracey Thorn y Ben Watt, ha anunciado el lanzamiento de The Best of Everything But the Girl, un nuevo recopilatorio que verá la luz el próximo 14 de noviembre a través de los sellos Buzzin’ Fly y Chrysalis. El álbum reúne 16 canciones que recorren más de 40 años de trayectoria, desde su debut en 1982 con Night and Day hasta temas recientes como Run a Red Light y Nothing Left to Lose, incluidos en su regreso discográfico de 2023, Fuse.

La selección no incluye material nuevo, pero destaca por su estructura narrativa: comienza con los temas más bailables —como el icónico remix de Missing por Todd Terry— y termina con baladas introspectivas como Night and Day. Según Thorn, el objetivo era crear un álbum con “un lado rápido y otro lento”, mientras que Watt añade que el orden “hace que el disco retroceda en el tiempo, del club al estudio, un viaje que sentimos muy real”.

El recopilatorio también incluye clásicos como Walking Wounded, Before Today, I Don’t Want to Talk About It y su versión de The Only Living Boy in New York de Simon & Garfunkel. La edición estará disponible en CD y doble vinilo, con masterización a cargo de Miles Showell en los estudios Abbey Road.

Tras más de dos décadas sin actuar en directo, Everything But The Girl volvió a los escenarios este año con una serie de conciertos acústicos en el Moth Club de Londres, reafirmando su vigencia y conexión con el público.

De la melancolía pop al pulso electrónico: la evolución sonora de Everything But The Girl

Everything But The Girl nació en 1982 en Hull, Inglaterra, como el proyecto conjunto de Tracey Thorn y Ben Watt, quienes ya contaban con carreras solistas. Su nombre, tomado de un eslogan de una tienda de muebles, anticipaba su estilo: elegante, introspectivo y siempre en busca de lo esencial. En sus primeros discos como Eden (1984), Love Not Money (1985) y Idlewild (1988), el dúo exploró el sophisti-pop y el jazz-pop, con arreglos acústicos y letras melancólicas que les ganaron una base fiel de seguidores. Su versión de I Don’t Want to Talk About It los llevó al Top 3 británico, pero fue en 1994 cuando alcanzaron fama internacional gracias al remix house de Missing por Todd Terry, incluido en Amplified Heart.

Ese éxito marcó un giro radical: Thorn y Watt abrazaron la electrónica con Walking Wounded (1996) y Temperamental (1999), fusionando trip hop, drum and bass y deep house con su sensibilidad pop. Tras una pausa de más de dos décadas, regresaron en 2023 con Fuse, un álbum que retoma su vena electrónica con madurez y profundidad emocional. En total, su discografía incluye once álbumes de estudio, cinco EPs, más de 30 singles y múltiples recopilatorios, entre ellos el reciente The Best of Everything But the Girl (2025), que resume su viaje musical desde la intimidad acústica hasta los ritmos de club.

