Everything Everything anuncia su nuevo álbum «Mountainhehead» y la gira por el Reino Unido

Si eres fan de Everything Everything, la banda de art rock de Manchester, estás de enhorabuena. El grupo acaba de anunciar su séptimo álbum de estudio, titulado Mountainhehead, que saldrá a la venta el 1 de marzo de 2024. Además, también han revelado las fechas de su próxima gira por el Reino Unido, que comenzará el 26 de marzo y terminará el 6 de abril.

El nuevo disco promete ser una nueva muestra del talento y la creatividad de Everything Everything, que ya sorprendieron con su anterior trabajo, Raw Data Feel, lanzado en mayo de 2022. En ese álbum, el vocalista Jonathan Higgs utilizó un bot de inteligencia artificial para generar las letras a partir de datos aleatorios, como los términos y condiciones de LinkedIn, los posts de 4Chan o la filosofía china.

Para dar un adelanto de lo que nos espera en Mountainhehead, la banda ha publicado un teaser de su primer single, llamado Cold Reactor. Se trata de una canción con un sonido potente y envolvente, que nos transporta a un paisaje montañoso donde cuatro hombres vestidos de amarillo caminan juntos. Podrás escucharla por primera vez hoy a las 8 pm en BBC Radio 1, y luego ver el vídeo online y chatear con los miembros del grupo a las 20:30 en su canal oficial de YouTube.

No te quedes sin disfrutar del nuevo álbum y la gira de Everything Everything, una de las bandas más innovadoras y originales del panorama musical actual. ¡Te esperamos!