«Everything Is Peaceful Love»: La nueva joya de Bon Iver

A finales de la semana pasada, Bon Iver lanzó su nueva canción Everything Is Peaceful Love, la primera música nueva de Justin Vernon desde que anunció su próximo álbum SABLE, fABLE. El video, dirigido por John Wilson, conocido por su programa de HBO How To with John Wilson, está lleno de escenas de personas sonriendo sin poder contenerse, capturando una sensación de alegría pura.

Vernon declaró: “Siempre supe que Everything Is Peaceful Love sería el sentimiento que quería compartir primero. El video muestra que la felicidad y la alegría son la forma más elevada de supervivencia”. La colaboración con Wilson surgió gracias a una sugerencia de Eric Timothy Carlson, y resultó ser un acierto perfecto. Wilson filmó y editó el video, consiguiendo transmitir la esencia del álbum en un solo video.

El álbum SABLE, fABLE, que saldrá el 11 de abril a través de Jagjaguwar, incluye colaboraciones con Jim-E Stack, Dijon, Flock of Dimes y Danielle Haim. Este nuevo trabajo promete continuar la evolución sonora de Bon Iver, ofreciendo a los fans una experiencia musical única.

La evolución de Bon Iver: De los bosques de Wisconsin al estrellato mundial

Bon Iver, liderada por Justin Vernon, se formó en 2006 en Eau Claire, Wisconsin. La banda ganó reconocimiento con su álbum debut, For Emma, Forever Ago, lanzado en 2007. Grabado en una cabaña aislada, este trabajo transmitió una profunda melancolía y una autenticidad cruda que capturó a los oyentes de todo el mundo. Canciones como Skinny Love y Re: Stacks se convirtieron en himnos indie y marcaron el inicio de una carrera prolífica.

En 2011, Bon Iver lanzó su álbum homónimo Bon Iver, Bon Iver, que recibió aclamación crítica y ganó dos premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo. Este álbum mostró una evolución en su sonido, incorporando más instrumentos y una producción más elaborada. Temas como Holocene y Perth consolidaron a la banda en la escena musical internacional.

El tercer álbum de la banda, 22, A Million (2016), representó un cambio radical en su estilo, con una fuerte influencia de la electrónica y una experimentación sonora audaz. Luego, en 2019, lanzaron i,i, que fue visto como el capítulo final de una tetralogía, integrando elementos de sus trabajos anteriores.

La reciente colaboración con John Wilson para el video de Everything Is Peaceful Love muestra cómo Bon Iver sigue innovando y explorando nuevas formas de expresión artística. Los seguidores de ambos artistas seguramente encontrarán en este video una muestra clara del poder de la creatividad y la alegría en el arte.

