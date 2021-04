“Excavate! The Wonderful and Frightening World of the Fall”, el libro que narra historias inéditas de The Fall

Escribir libros se ha convertido en una tendencia dentro del mundo de la música. Por eso se dice que los mejores libros sobre dicho arte hacen que los lectores escuchen la música bajo una perspectiva nueva y con un entusiasmo más elevado. Sin duda, leer sobre música y sus artistas crea la necesidad de profundizar la verdadera esencia de sus autores. Como bien dice la célebre frase: Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura.

Bajo un título y una portada que ofrecen de por sí una marcada reflexión, Faber Books anuncia la publicación de un libro sobre The Fall, nombre que representa a la banda inglesa post punk liderada por el letrista y vocalista Mark E. Smith. Si tenemos en cuenta la idiosincrasia del personaje, sus letras y la música de la formación, no cabe duda de que 41 años de existencia dan mucho tema que contar. El libro tiene previsto salir al mercado el 22 de junio del presente año bajo el enigmático titulo de Excavate! The Wonderful and Frightening World of the Fall.

Según fuentes de la editorial, el libro recopilará información extraordinaria sobre la legendaria banda post punk, término que siempre rechazó The Fall, así como ensayos inéditos, obras de arte, materiales escritos a mano y un compendio de artículos raros proporcionados por fans y coleccionistas. El libro viene firmado por Tessa Norton y Bob Stanley y en él colaboran nombres como Grant Showbiz, Michael Clark, Elain Harwood, Ian Penman, Paul Wilson, Owen Hatherley, Mark Fisher o Richard McKenna, entre otros.

Sobre Bob Stanley cabe decir que es el autor de Yeah Yeah Yeah: The Story of Modern Pop (Faber, 2013) y Too Darn Hot (Faber, de próxima aparición). Asimismo, escribe para The Guardian, The Times, NME y The Face, pero también es cineasta y miembro fundador del grupo Saint Etienne. Fue escritor residente en la Biblioteca Británica en 2017. Por su parte, Tessa Norton escribe regularmente sobre arte, libros y música para varias publicaciones, incluido The Wire, y para exposiciones y eventos como la Bienal de Liverpool y The Tetley. Hace poco publicó el libro de artistas The Fields Here Are Full of Ghosts con Wysing Arts Center en 2019, y es becaria de Jerwood Arts en FACT.

The Fall se formó en el Manchester de 1977, en plena efervescencia del punk, movimiento que desde la capital británica pulverizó al país y a Europa. A pesar de ello, The Fall, nombre inspirado en novela La Chute de Albert Camus, se mantuvo fiel a su propio estilo y dinámica rechazando cualquier comparativa al respecto. Su importancia dentro de la escena musical británica nunca fue bien acogida por la industria discográfica ni por la gran audiencia, en gran parte debido a la anárquica, inestable y autodestructiva personalidad de Mark E. Smith, quien nunca trató de gestionar su trabajo de manera coherente, ni de saber mantener la estabilidad de los músicos de la banda. Más de 60 músicos pasaron por The Fall, dos de los cuales se convirtieron en esposas del líder (Brix Smith y Eleni Poulou). A pesar de ello, el legado de la formación es impresionante, ya que cuenta con una producción de 31 discos en estudio, 32 en vivo, 40 compilaciones, 13 EPs y 46 singles, casi un disco por año.

El estilo de The Fall destaca por su mordaz letraje y por desarrollar un sonido peculiar a base de guitarras, teclados y una voz áspera y recitable. Según Smith, las influencias musicales del grupo abarcan parte selecta de las formaciones británicas de los años 60 (The Move, The Kinks), así como artistas norteamericanos determinados (The Doors, The Seeds, Captain Beefheart) o grupos alemanes de krautrock como Can.

Las letras de Smith fueron descritas por el crítico Simon Reynolds como “una especie de realismo mágico del norte de Inglaterra que mezcla la mugre industrial con lo sobrenatural y lo misterioso”. ​Sus inspiraciones parten de escritores célebres como Colin Wilson, Arthur Machen, Wyndham Lewis, Thomas Hardy, Philip K. Dick, Edgar Allan Poe, Raymond Chandler, y H. P. Lovecraft.​

En enero de 2018, The Fall anunció su disolución a causa del fallecimiento de su Mark E. Smith a la edad de 60 años, uno de los letristas más agudos del Reino Unido. Su visión del mundo es descrita como una importante contribución existencialista a la cultura británica. Actualmente The Fall está considerada una banda mítica de culto incuestionable.