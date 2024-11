Explora nuevas fronteras musicales con Angel Olsen en «Cosmic Waves Volume 1»

Angel Olsen ha vuelto a sorprendernos con un proyecto fascinante, y es que la cantante y compositora ha lanzado Cosmic Waves Volume 1, un recopilatorio que combina temas originales de otros artistas con versiones de Olsen de esas mismas canciones. Este álbum, cuidadosamente seleccionado por ella misma, reúne nuevas creaciones de artistas como Poppy Jean Crawford, Coffin Prick, Sarah Grace White, Maxim Ludwig y Camp Saint Helene.

El primer adelanto del álbum nos deja con los pelos de punta: Glamorous, de Poppy Jean Crawford, y la versión de Olsen de la canción The Takeover. En sus declaraciones sobre Crawford, Olsen expresó su admiración por el aura única de la artista y su voz poderosa, capaz de combinar el pop con un toque de furia que la propia Olsen encuentra profundamente inspirador.

Olsen compartió su motivación detrás de este proyecto, subrayando su deseo de continuar con el espíritu de descubrimiento que caracterizó su lanzamiento debut, Strange Cacti. Para ella, hay algo especialmente significativo en cubrir canciones de otros artistas, ya que le permite adentrarse en las palabras y melodías ajenas, enriqueciendo su propio proceso creativo.

La lista de canciones de Cosmic Waves Volume 1 promete ser un viaje musical inolvidable:

Poppy Jean Crawford: Glamorous Coffin Prick: Blood Sarah Grace White: Ride Maxim Ludwig: Make Believe You Love Me Camp Saint Helene: Wonder Now Angel Olsen: The Takeover Angel Olsen: Swimming Angel Olsen: Sinkhole Angel Olsen: Born Too Blue Angel Olsen: Farfisa Song

No hay duda de que este Cosmic Waves Volume 1 será una joya para los seguidores de Angel Olsen y una excelente oportunidad para descubrir nuevas voces en el panorama musical actual. ¿Ya tienes ganas de escucharlo?

La Fascinante Carrera Musical de Angel Olsen

Angel Olsen nos ha conquistado con su distintivo estilo que mezcla indie folk, indie rock y country alternativo. Desde su debut en 2012 con Half Way Home, Olsen ha continuado evolucionando y sorprendiendo a sus seguidores con cada lanzamiento.

Olsen comenzó su carrera como vocalista secundaria en Bonnie «Prince» Billy and the Cairo Gang antes de lanzar su primer EP, Strange Cacti, en 2010. Su álbum debut, Half Way Home, lanzado en 2012, fue bien recibido por la crítica y marcó el inicio de su carrera solista.

En 2014, Olsen lanzó Burn Your Fire for No Witness, su primer álbum con banda completa, que la consolidó como una de las voces más destacadas del indie rock. Su tercer álbum, My Woman (2016), alcanzó el puesto número 40 en el UK Albums Chart y fue aclamado por su profundidad emocional y experimentación musical.

Olsen no ha dejado de evolucionar, y en 2019 lanzó All Mirrors, un álbum que exploró nuevos sonidos y arreglos orquestales. En 2020, Whole New Mess ofreció una versión más íntima y minimalista de las canciones de All Mirrors. Su más reciente álbum, Big Time (2022), continúa su exploración musical y ha sido bien recibido por la crítica.

Además de su carrera en solitario, Olsen ha colaborado con artistas como Tim Kinsella y LeRoy Bach en el álbum Tim Kinsella Sings the Songs of Marvin Tate by LeRoy Bach Featuring Angel Olsen (2013). También ha participado en proyectos como Phases (2017) y Song of the Lark and Other Far Memories (2021).

