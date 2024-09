Exploramos el cosmos musical con «Neptunes», el nuevo EP de Kaitlyn Aurelia Smith y Joe Goddard

La compositora y productora Kaitlyn Aurelia Smith se ha unido a Joe Goddard de Hot Chip para lanzar un nuevo EP titulado Neptunes, que saldrá el 22 de noviembre bajo el sello Smugglers Way de Domino. El dúo ha compartido la canción principal del proyecto, acompañada de un video lleno de moluscos dirigido por Aron Sanchez-Baranda.

En Neptunes, Goddard rinde homenaje a la influyente colaboración de Pharrell Williams y Chad Hugo, mientras que Smith aporta una inspiración más cósmica, creando sonidos espaciales que reflejan las cualidades del planeta Neptuno. Smith comentó que el ritmo de la canción le hizo sentir como si estuviera explorando el espacio, lo que influyó en su contribución al tema.

El EP incluye cinco pistas: Neptunes, Rapid Firecon Laima, Around You, y dos remixes de estas canciones. Este lanzamiento sigue al álbum de estudio más reciente de Smith, Let’s Turn It Into Sound (2022), y al tercer álbum en solitario de Goddard, Harmonics, lanzado a principios de este año.

Tracklist de Kaitlyn Aurelia Smith y Joe Goddard – Neptunes EP

01 Kaitlyn Aurelia Smith / Joe Goddard: “Neptunes”

02 Joe Goddard: “Rapid Fire” [ft. Laima]

03 Kaitlyn Aurelia Smith: “Around You”

04 Kaitlyn Aurelia Smith: “Around You (Joe Goddard Remix)”

05 Joe Goddard: “Rapid Fire (Kaitlyn Aurelia Smith Remix)”