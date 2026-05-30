Ezra Collective anuncian su cuarto álbum, Here Because of Hope, previsto para el 18 de septiembre de 2026 a través de Partisan Records. Lo hacen recién bajados del escenario del BBC Radio 1 Big Weekend y con un primer single que ya lo dice todo: «Only Love», con el rapero británico-gambiano Pa Salieu. Si el Mercury Prize de 2023 los sacó del circuito jazz para instalarlos en un espectro musical más amplio, este disco parece la respuesta a esa responsabilidad.

Here Because of Hope es un trabajo concebido como un viaje en tres movimientos geográficos y espirituales: desde la música de África hasta los ritmos del Caribe, para terminar en las calles de Londres donde Femi Koleoso, TJ Koleoso, Joe Armon-Jones, James Mollison e Ife Ogunjobi crecieron juntos. En el centro del disco late una pregunta que lleva décadas flotando sin respuesta directa: ¿por qué tanta música negra nacida del dolor suena tan alegre? La respuesta de la banda es la esperanza, esa creencia que viaja entre generaciones y océanos.

Del dolor a la pista de baile: una pregunta con diecisiete respuestas

El primer adelanto, «Only Love», es la síntesis perfecta de ese planteamiento. Construido sobre grooves de inspiración west african, trompetas eufóricas y la lírica personal de Pa Salieu, el tema nació de una imagen concreta: Femi Koleoso vio a Pa Salieu bailando entre el público en el Wembley Arena de 2024 y supo que tenían que hacer una canción juntos. Lo que llegó después fue una sesión en Wood Green donde las letras de Pa llegaron cargadas de un momento difícil de su vida, con dolor y belleza entrelazados. Así suena el resultado.

El disco contará con colaboraciones de Lila Iké, Leona Lewis y Libianca, además de fragmentos narrados por la actriz ganadora del BAFTA Letitia Wright. Femi Koleoso ha resumido el espíritu del álbum con una claridad que pocas veces se ve en las notas de prensa: «Hay tantos momentos de alegría, tantos de emoción, pero al mismo tiempo es imposible no mirar al mundo y sentir un dolor profundo. Quisimos escribir un disco que reconozca ese dolor pero que tenga siempre como destino final la alegría«. Difícil argumentar en contra.

Para quienes llevan siguiendo a la banda desde sus tiempos en los clubes juveniles de Londres, este cuarto álbum tiene algo de lógica inevitable: los mismos cinco que se conocieron siendo niños son ahora adultos que intentan procesar el mundo desde la música. Here Because of Hope es, según sus propias palabras, el primer disco que siente como hecho por Ezra Collective de verdad mayores.

Diecisiete canciones para cruzar continentes y décadas

Part I (narrada por Letitia Wright) Blow Your Trumpet Sweet Echo Don’t Worry Only Love (feat. Pa Salieu) Someday Part 2 (narrada por Letitia Wright) Birdie Sings The Last Stand Well Organised (feat. Lila Iké) El Corazón Bunny on the Rise Part 3 (narrada por Letitia Wright) All I Need (feat. Leona Lewis) Jubilee Feeling Black Flag Most High (feat. Libianca)

Antes de que Here Because of Hope llegue a las tiendas, Ezra Collective estarán en España. La banda actuará en el Festival Cruïlla de Barcelona el 10 de julio de 2026 en el Parc del Fòrum. Las entradas están disponibles en la web oficial del festival.

Cinco niños que aprendieron a tocar el mundo

Ezra Collective se formaron en los clubes juveniles del norte de Londres a mediados de la década de 2010, dentro del programa Tomorrow’s Warriors, una cantera de jazz que ha producido buena parte de la escena británica actual. Publicaron su debut You Can’t Steal My Joy (2019), al que siguió Where I’m Meant to Be (2022), el disco que los situó definitivamente en el mapa: sonido denso, urgente, con el afrobeat y el hip-hop integrados sin costuras en una base de jazz contemporáneo. En 2023 se convirtieron en el primer grupo de jazz en ganar el Mercury Prize con ese álbum, y en 2024 añadieron el BRIT Award al Grupo del Año. Dance, No One’s Watching (2024) confirmó que el fenómeno no era flor de un día.

Con ese recorrido, Here Because of Hope llega como el disco que solo se puede hacer después de haber tocado en el Royal Albert Hall, el Wembley Arena y los mejores festivales del mundo, y seguir teniendo algo que decir. La pregunta sobre el dolor y la alegría que atraviesa el álbum no es retórica: es la pregunta de cinco adultos que siguen buscando respuestas en la música que les salvó de niños. Que el resultado suene tan bien es, en sí mismo, parte de la respuesta.

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