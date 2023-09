Ezra Collective se proclaman ganadores del Mercury Prize 2023

El Mercury Prize 2023 ya tiene un ganador, y no es otro que los Ezra Collective con su álbum Where I’m Meant To Be. En una noche llena de sorpresas y competencia feroz, estos virtuosos del jazz se alzaron por encima de favoritos como Jockstrap, Loyle Carner y Young Fathers para llevarse a casa el codiciado trofeo.

La ceremonia de entrega de premios fue una explosión de emoción y gratitud. Femi Koleoso, miembro de Ezra Collective, subió al escenario para aceptar el premio y pronunció unas emocionantes palabras: «Wow, primero de todo, permítanme agradecérselo a Dios, porque si el hecho de una banda de jazz gane el Mercury Prize no te hace creer en Dios, no sé qué lo hará. Ezra Collective representa algo muy especial porque nos conocimos en un club juvenil. Lo que estamos celebrando hoy es un testimonio de personas especiales, de poner esfuerzo para que los jóvenes toquen música. Esto no es solo un logro para Ezra Collective, para el jazz del Reino Unido, sino que es un momento especial para cada organización en todo el país que dedica sus esfuerzos y tiempo a los jóvenes que hacen música».

Pero eso no fue todo. La noche fue aún más especial cuando Ezra Collective interpretó su emocionante tema Victory Dance durante la ceremonia y una segunda vez después de recibir el premio, brindando a todos una experiencia musical doblemente memorable.

La competencia fue feroz este año, con una lista de álbumes nominados que reflejan la diversidad y calidad de la música contemporánea. Desde el regreso de los Arctic Monkeys con The Car hasta el alma intrincada de Jessie Ware con That! Feels Good!, la lista de nominados demostró la riqueza musical que existe en el panorama actual.

Así que, mientras celebramos la victoria de Ezra Collective, también celebramos la música en todas sus formas y expresiones. La música tiene el poder de unirnos, inspirarnos y darnos alegría, y esta noche fue un recordatorio de esa magia. ¡Felicidades a Ezra Collective y a todos los nominados!