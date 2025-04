Faces podría regresar con un nuevo álbum y un documental: ¡El rock clásico está de vuelta!

¡Los fans del rock clásico están de celebración! Rod Stewart, Ronnie Wood y Kenney Jones, los miembros supervivientes de la legendaria banda Faces, han grabado 11 canciones para un nuevo álbum, el primero desde el icónico Ooh La La de 1973. Este esperado regreso, anunciado en los últimos días, promete revivir la esencia desenfadada y vibrante que convirtió a Faces en un pilar del rock de los setenta.

Según una entrevista de Kenney Jones con The Telegraph el 21 de abril de 2025, las grabaciones se realizaron en los RAK Studios de Londres, con la colaboración especial de Jools Holland en una de las pistas. “No todas las canciones entrarán en el disco, pero la mayoría son de gran calidad”, afirmó Jones, desatando la emoción de los seguidores. Aunque los detalles sobre los temas son escasos, la noticia de este proyecto, que marca más de 50 años desde el último trabajo de estudio de la banda, es un hito para sus seguidores.

Sin embargo, los fans deberán esperar un poco: Jones aclaró que el álbum no verá la luz en 2025 debido a las apretadas agendas de Stewart, quien estará de gira por Norteamérica, Europa y Sudamérica, y Wood, con posibles compromisos junto a The Rolling Stones en 2026. “Lo más probable es que salga en 2026”, señaló el baterista. Las sesiones de grabación, realizadas en “pequeños fragmentos” por los horarios de los artistas, reflejan la dedicación de estos veteranos del rock, con Stewart (80 años), Wood (77) y Jones (76) demostrando que la pasión no envejece.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Faces también está trabajando en un documental que recorrerá su historia, desde su formación en 1969 hasta su disolución en 1975. El proyecto, aún en fase inicial, podría incluir material inédito grabado en 1972. Una reciente reunión en Londres entre Stewart, Wood y Jones para discutir el documental ha avivado las expectativas.

Formada tras la disolución de Small Faces, Faces dejó un legado imborrable con álbumes como A Nod Is As Good As a Wink… y su hit Stay With Me. Este nuevo capítulo, que honra a los fallecidos Ronnie Lane e Ian McLagan, promete emocionar a generaciones de fans.

Faces: La leyenda del rock desenfadado que conquistó los setenta

Formada en 1969 tras la disolución de Small Faces, Faces se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock de los setenta, gracias a su estilo crudo, festivo y lleno de alma. Con Rod Stewart (voz), Ronnie Wood (guitarra), Kenney Jones (batería), Ronnie Lane (bajo) e Ian McLagan (teclados), el grupo fusionó rock, blues y soul, dejando un legado imborrable. Su carrera, marcada por cuatro álbumes de estudio y una energía en vivo incomparable, sigue resonando hoy, como demuestra el anuncio de un nuevo álbum en 2026.

Faces nació cuando Stewart y Wood, exmiembros de The Jeff Beck Group, se unieron a Jones, Lane y McLagan tras la salida de Steve Marriott de Small Faces. Su debut, First Step (1970), mostró un sonido robusto gracias a temas como Three Button Hand Me Down. En 1971, Long Player elevó su perfil con la energética Had Me a Real Good Time. Ese mismo año, A Nod Is As Good As a Wink… to a Blind Horse los catapultó al éxito, impulsado por el icónico single Stay With Me, que alcanzó el top 10 en el Reino Unido y Estados Unidos.

Su último álbum, Ooh La La (1973), destacó por la emotiva balada homónima, escrita por Lane y cantada por Wood. Sin embargo, las tensiones internas, la carrera solista de Stewart y la salida de Lane en 1973 marcaron el declive del grupo. Faces se disolvió en 1975 tras la incorporación de Wood a The Rolling Stones. A pesar de su breve trayectoria, dejaron una huella imborrable, con ventas de millones de discos y un estilo que influyó en bandas como The Black Crowes.

A lo largo de los años, Faces se reunió esporádicamente, con actuaciones memorables como en los BRIT Awards de 2020, donde interpretaron Stay With Me. Tras la muerte de Lane (1997) y McLagan (2014), Stewart, Wood y Jones mantienen vivo el espíritu de la banda. Su discografía, que captura la esencia del rock setentero, sigue siendo un tesoro para los fans.

