Faith No More cancela su gira para que Mike Patton pueda solucionar sus problemas de salud mental

Artista: Mike Patton, líder de Faith No More.

¿Qué ha ocurrido? Debido a razones de salud mental, ha cancelado las próximas fechas de la gira de Faith No More, cuyo comienzo estaba previsto este jueves en Missouri, Estados Unidos, así como las de su proyecto Mr. Bungle.

La cancelación es especialmente dolorosa para sus fans, ya que iban a ser los primeros conciertos de Faith No More en cinco años.

¿Qué ha dicho Mike Patton al respecto? “Lamento informar que, debido a razones de salud mental, no puedo continuar con las fechas programadas de Faith No More y Mr. Bungle. Tengo problemas que se salieron de control debido a la pandemia y que me están desafiando en este momento. No siento que pueda dar lo que debería en este momento y no voy a dar nada menos del 100 por ciento. Lo siento por nuestros fans y espero compensarlos pronto.

Las bandas me apoyan en esta decisión y esperamos trabajar en esto de una manera saludable”

¿Y sus compañeros? “Decir que nos sentimos destrozados por estas cancelaciones sería quedarse corto. Ha sido un verdadero desafío volver a esta música después de una ausencia de 5 años, pero hemos estado trabajando duro durante algunos meses, y estos últimos ensayos no dejaron ninguna duda de que volvíamos en nuestra mejor forma, lo que hace que este comunicado sea muy difícil de escribir.

Tras casi dos años de pandemia y falta de trabajo, ha sido desgarrador dar la noticia a nuestro equipo. Consideramos a nuestro equipo como una familia. Y luego, lo que es igualmente importante, somos conscientes de lo que esto significa para nuestros fans, que nos han estado apoyando pacientemente, esperando, como nosotros, un descanso en esta situación frustrante. Para muchas personas el aislamiento ha sido bastante duro y han esperado pacientemente a que los conciertos se pospusieran una y otra vez. Esto será difícil para ellos.

Y sin embargo, a pesar de todo esto, tenemos un familiar que necesita ayuda. Creemos que seguir adelante con estas fechas habría tenido un efecto profundamente destructivo en Mike, cuyo valor para nosotros como hermano significa más para nosotros que su trabajo como cantante. Puede contar con nuestro apoyo al 100% para hacer lo que necesite para hacer las cosas bien. Así como también te pedimos tu apoyo ahora mismo.

Gracias por seguir creyendo en nosotros”.

Desde CrazyMinds, solo tenemos algo que añadir. Recupérate pronto, amigo Mike.