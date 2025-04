Faith No More: ¿El fin de una era? Mike Patton no está dispuesto a volver, según Mike Bordin

La legendaria banda de rock alternativo Faith No More enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre, y esta vez las palabras del baterista Mike Bordin han encendido las alarmas. En una reciente entrevista en el podcast The Vinyl Guide, Bordin soltó una bomba: Mike Patton, el carismático y versátil vocalista, ha pasado de estar “incapacitado” para tocar con Faith No More a estar “claramente no dispuesto” a subirse al escenario con sus compañeros. ¿Qué está pasando con los creadores de Epic?

Según Bordin, el resto de Faith No More —incluidos él mismo, el bajista Billy Gould, el tecladista Roddy Bottum y el guitarrista Jon Hudson— están ansioso por volver a los escenarios y hacer vibrar a sus fans con himnos como Midlife Crisis o We Care a Lot. Sin embargo, la postura de Patton pone en jaque cualquier posibilidad de reunión a corto plazo. “Él no quiere hacerlo”, afirmó Bordin con un tono que mezcla resignación y esperanza, dejando claro que la pasión por tocar sigue viva en el resto del grupo.

La noticia, que explotó en redes en los últimos días, ha sido replicada por medios como Classic Rock y diversas cuentas especializadas. Aunque Patton no ha respondido públicamente, su silencio alimenta especulaciones. ¿Es un asunto personal? ¿Diferencias creativas? ¿O simplemente una pausa en su relación con Faith No More? Los fans, mientras tanto, debaten en redes, recordando la intensidad de álbumes como Angel Dust y la última reunión de la banda en 2015 con Sol Invictus.

Faith No More no es ajena a los altibajos. Desde su formación en 1979, han navegado rupturas, cambios de formación y períodos de inactividad, siempre resurgiendo con fuerza. Pero esta vez, la negativa de Patton plantea un desafío mayor. ¿Podrá la banda superar este obstáculo, o estamos ante el ocaso de una de las agrupaciones más influyentes del rock?

Por ahora, solo nos queda esperar. Mientras Bordin y compañía mantienen la llama encendida, los fans cruzamos los dedos para que Patton cambie de opinión. ¿Volveremos a ver a Faith No More en acción, sea con Mike Patton o sin él? Manteneos atentos, porque esta historia aún tiene mucho por contar.

Faith No More: Pioneros del Rock Alternativo que Redefinieron el Género

Desde su formación en San Francisco en 1979, Faith No More ha sido una fuerza innovadora en el rock, fusionando metal, funk, punk y experimentación con una actitud desafiante. Con una carrera marcada por álbumes icónicos, cambios de vocalistas y reuniones épicas, la banda liderada por Mike Patton (desde 1988) se ha ganado un lugar en la historia de la música.

Faith No More comenzó como un proyecto underground con Chuck Mosley como vocalista, lanzando We Care a Lot (1985) y Introduce Yourself (1987), discos que mezclaban post-punk y funk-metal. La llegada de Mike Patton marcó un punto de inflexión. The Real Thing (1989), con el himno Epic, los catapultó a la fama, mostrando la versatilidad vocal de Patton y el genio colectivo de Billy Gould (bajo), Roddy Bottum (teclados), Mike Bordin (batería) y Jim Martin (guitarra).

En 1992, Angel Dust rompió moldes con su eclecticismo, desde la intensidad de Midlife Crisis hasta la melancolía de A Small Victory. Considerado una obra maestra, consolidó a Faith No More como visionarios. Tras la salida de Martin, King for a Day… Fool for a Lifetime (1995) y Album of the Year (1997) exploraron nuevas texturas, con Trey Spruance y Jon Hudson en la guitarra, respectivamente. Temas como Evidence y Ashes to Ashes destacan su capacidad para reinventarse.

La banda se disolvió en 1998, pero regresó en 2009 para giras triunfales. En 2015, lanzaron Sol Invictus, un retorno poderoso con cortes como Superhero, demostrando que su chispa seguía intacta. Con siete álbumes de estudio, Faith No More ha influido en bandas como System of a Down and Korn, manteniendo una base de fans leal.

Su legado combina experimentación, irreverencia y virtuosismo, con Patton, Bordin, Gould, Bottum y Hudson (formación actual) como arquitectos de un sonido único. Aunque recientes declaraciones de Bordin sugieren incertidumbre sobre futuros shows, su música sigue resonando.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.