Fallece a los 59 años Andy Rourke, el bajista de The Smiths que marcó una época

Nos llegan tristes noticias desde el Reino Unido: Andy Rourke, el bajista de la legendaria banda The Smiths, ha fallecido a los 59 años debido a un cáncer de páncreas. Así lo ha anunciado Johnny Marr, el guitarrista y cofundador del grupo junto con Morrissey y Mike Joyce.

Un alma bondadosa y hermosa

Marr compartió la triste noticia en su cuenta oficial de Twitter, donde escribió: “Con profunda tristeza confirmo que Andy Rourke murió después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas”. El músico también dedicó unas emotivas palabras a su amigo y compañero: “Andy será recordado como un alma bondadosa y hermosa por quienes lo conocieron y como un músico supremamente talentoso por los fans de la música”.

Un bajista excepcional

Rourke nació en Manchester en 1964 y se unió a The Smiths en 1982 cuando tenía solo 18 años. Su bajo fue clave para dar forma al sonido distintivo del grupo, que combinaba la voz melancólica de Morrissey con las guitarras brillantes de Marr. Algunos ejemplos de su talento son las líneas melódicas que creó para canciones como This Charming Man o How Soon Is Now?.

The Smiths fue una banda breve pero intensa: solo duraron cinco años pero dejaron una huella imborrable en la historia del rock. Publicaron cuatro álbumes de estudio entre 1984 y 1987: The Smiths, Meat Is Murder, The Queen Is Dead y Strangeways, Here We Come. Todos ellos son considerados obras maestras del género y han influenciado a generaciones posteriores de artistas.

Una carrera diversa

Tras la separación de The Smiths en 1987 por diferencias creativas entre Morrissey y Marr, Rourke siguió activo en la música. Colaboró con varios artistas como Sinead O’Connor (en su disco I Do Not Want What I Haven’t Got), Badly Drawn Boy (en su álbum debut The Hour of Bewilderbeast) o Ian Brown (en su disco Solarized).

También formó parte de proyectos propios como Freebass (junto con otros dos bajistas legendarios: Peter Hook de Joy Division/New Order y Mani de Stone Roses/Primal Scream) o Blitz Vega (junto con KAV del grupo Happy Mondays). Además, se dedicó a pinchar música como DJ en varios clubes nocturnos.

Un legado imborrable

La muerte de Andy Rourke ha causado una gran conmoción entre los fans de The Smiths y la música en general. Muchos han expresado sus condolencias y su admiración por el bajista en las redes sociales. También han recordado algunas de sus canciones favoritas del grupo o han compartido anécdotas personales relacionadas con él.

Rourke deja tras de sí un legado imborrable como uno de los mejores bajistas del rock británico. Su contribución a The Smiths fue fundamental para crear un estilo único e inconfundible que sigue vigente hoy en día. Su música nos acompañará siempre.

Descanse en paz Andy Rourke.