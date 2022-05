Fallece a los 60 años Andy Fletcher, corazón de oro de Depeche Mode

No es fácil decir adiós a una persona y más cuando su fama o aportación ha sido importante en el mundo que vivimos. Algunas de estas personas han formado parte de nuestras vidas y con su muerte, también se va una parte de nosotros. Nunca más volveremos a conocer sus nuevos trabajos, pero nos queda ese recuerdo de todo aquello que hicieron y que podemos seguir disfrutando en su memoria. Son personas que jamás se olvidan, aunque se marchen. porque su corazón sigue latiendo junto al nuestro.

Llevamos una mitad de año muy negra. Corazones como el de Ana Bejerano (Mocedades), Meat Love, Tailor Hawkins (Foo Fighters), Mark Lanegan, Vangelis, Ronnie Spector (The Ronettes), Ian Mcdonald (King Crimson), Willie Leacox (América), Alan White (Yes), Fredrik Johansson (Dark Tranquility), Bruce Anderson (Indiana MX-80), Burke Shelly (Budgie), o el de figuras artísticas como William Hurt, Sidney Poitier, Ray Liotta y Ouka Lele, nos han dicho adiós pero su arte sigue entre nosotros.

Ahora, todos aquellos que amamos la música, independientemente del estilo que represente, se nos ha congelado el corazón nuevamente tras escuchar la trágica noticia sobre el fallecimiento (a los 60 años) de Andy Fletcher, cofundador, teclista y alma de la mítica banda inglesa Depeche Mode: «Estamos conmocionados y llenos de inmensa tristeza por la prematura muerte de nuestro querido amigo, miembro de la familia y de la banda. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría», fueron las palabras de la banda tras comunicar la muerte de su amigo y compañero.

Fletch no cantaba, aunque a veces hacía de segunda voz, no era compositor, pero sus teclados y bajo daban forma a los temas de la formación. Pero, además, Fletcher era el garante de todos los aspectos comerciales de la banda asi como de su envoltorio musical, dos aspectos imprescindibles sin los cuales Depeche Mode no habría funcionado.

Como él mismo dijo en 1990 a la revista Rolling Stone: «La belleza de usar aparatos electrónicos es que ahora se puede hacer música en tu habitación. No necesitas reunir a cuatro personas en un almacén para practicar. No tienes que tener cuatro excelentes músicos peleando entre ellos. Puedes hacerlo en tu dormitorio, y todo depende de las ideas». Gracias por tu enorme legado Andy. Seguiremos estando cerca de ti. Descansa en paz.