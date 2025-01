Fallece a los 78 años David Lynch autor de films y discos altamente diferenciales

«Todo el mundo, incluso el más torpe, puede coger una canción y ponerla en una película. Lo que me parece genial es cuando no es solo algo superpuesto. Debe tener determinados ingredientes que realmente se sumerjan dentro de la historia hasta formar parte de ella. Puede ser de forma abstracta o de forma textual. Entonces es como si no pudieras vivir sin ella. No puede ser un trozo de música sin más» David Lynch

No solo fue un magnífico creador de films que pasarán a la historia por su fortaleza diferencial y transgresora (Twin Peaks, Mulholland Drive, Blue Velvet, El Hombre Elefante, Cabeza Borradora, Carretera Perdida…), sino que además, David Lynch fue autor de importantes discos que marcaron tendencias musicales innovadoras. Para él la imagen siempre fue apoyada por el sonido.

Su discografía consta de tres álbumes de estudio: BlueBOB (2001), Dark Night of the Soul (2010), Crazy Clown Time (2011) y The Big Dream (2013), dos álbumes de estudio colaborativos, seis álbumes de bandas sonoras, dos álbumes de palabra hablada, un extended play, veinte sencillos y seis vídeos musicales. Pero su actividad artística también se extendió al terreno de la pintura, la fotografía e incluso el diseño mobiliario.

Su amor por el surrealismo quedó marcado en su profunda creación por el sonido diferencial y las atmósferas oscuras y agobiantes. Supo combinar con inteligencia los rasgos distintivos del electroblues, el avant-garde, el electropop, la música electrónica, el dub, el lounge, combinándolos con el organic jazz, el country, el boogie, el swing, el ruidismo y el sinfonismo romántico… . Todos sus proyectos discográficos se perfilaron como obras introspectivas llenas de simbolismos y espacios envolventes.

«La MÚSICA es depositaria de anhelos sepultados que al tocarlos pueden detonar maneras misteriosas que acceden directamente a la psique del espectador» (David Lynch)

Colaboró con Angelo Badalamenti, Jocelyn Montgomery, Marek Zebrowski, Laura Dern, Nicolas Cage, Michael J. Anderson, Julee Cruise, John Neff, Karen O, Lykke Li, Trent Reznor, Danger Mouse, Sparklehorse, Dubblestandart, Chrystabell y Flying Lotus… También ejerció como productor de álbumes para Fox Bat Strategy, Donovan, Chrystabell o Ariana Delawari, dirigiendo además varios vídeos musicales para artistas como Chris Isaak, X Japan, Moby, Interpol, Nine Inch Nails, Rammstein y Donovan…

Varios músicos han participado como actores en sus series y películas. Recordemos los casos de Sting (Dune), David Bowie y Chris Isaak (Twin Peaks. Fuego camina conmigo), Henry Rollins y Marilyn Manson (Carretera perdida) o el mismo Badalamenti (Mulholland Drive). En el reparto de su tercera temporada de Twin Peaks se incluyeron los nombres de Trent Raznor, Eddie Vedder, Sky Ferreira, Chrysta Bell, Rebekah Del Rio, Julee Cruise y Sharon Van Etten.

No cabe duda de que en un mundo donde las fronteras entre géneros artísticos se desvanecen, Lynch se construyó como un modelo de lo que significa ser un auténtico creador multidisciplinario, dejando su enérgico talento e impacto en el cine y en la música. Su fallecimiento a los 78 años a causa de un enfisema pulmonar deja un enorme vacío en la cultura artística de nuestros días. su desaparición. DEP.-

