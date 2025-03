Fallece Brian James, pionero del punk y guitarrista de The Damned

Brian James, el guitarrista fundador de la legendaria banda británica de punk The Damned, ha fallecido a los 70 años de edad. La noticia fue anunciada a través de su cuenta oficial de Facebook el jueves por la noche, 6 de marzo, sin revelar la causa de su muerte. Según la publicación, James murió «pacíficamente» rodeado de su familia.

James se destacó en la historia del punk como autor del primer sencillo punk del Reino Unido, New Rose. La banda The Damned, formada en 1976, lanzó su debut Damned Damned Damned en 1977, seguido de Music For Pleasure. Tras dejar la banda, James exploró múltiples proyectos musicales, incluyendo The Lords of the New Church y The Dripping Lips, además de sus proyectos en solitario.

El ex-compañero de banda Raymond ‘Captain Sensible’ Burns expresó su conmoción en las redes sociales: «Estamos impactados por la pérdida de Brian James. Un amigo entrañable que, por alguna razón, me eligió para ayudar en su misión de la revolución musical que se conoció como punk».

A lo largo de su carrera, James colaboró con diversos artistas y formó parte de varias bandas, dejando un legado innegable. El mundo del punk llora la pérdida de un pionero cuyo impacto perdurará en la historia de la música.

El impacto duradero de The Damned: Un legado punk en retrospectiva

The Damned se formó en 1976 con Brian James en la guitarra, Dave Vanian en la voz, Raymond ‘Captain Sensible’ Burns en el bajo y Christopher ‘Rat Scabies’ Millar en la batería. Lanzaron su primer sencillo, New Rose, en octubre de 1976, considerado el primer sencillo punk del Reino Unido. Su álbum debut, Damned Damned Damned, recibió una calificación de 8/10 por NME y marcó el comienzo de su influencia en el punk británico.

En 1977, lanzaron Music For Pleasure, con Brian James saliendo de la banda poco después. Posteriormente, James formó The Lords of the New Church, colaborando con Stiv Bators y lanzando tres álbumes entre 1982 y 1989. James también colaboró con Iggy Pop y miembros de The Police y Guns N’ Roses en diversos proyectos.

A lo largo de su carrera, The Damned continuó evolucionando y reuniéndose ocasionalmente con James, demostrando su perdurable influencia en el género punk. La noticia de la muerte de Brian James ha resonado en la comunidad musical, recordándonos el impacto de su legado artístico.

