Fallece el bajista de Gang of Four, Dave Allen, a los 69 años

El mundo del post-punk está de luto. Dave Allen, el carismático y talentoso bajista de la icónica banda británica Gang of Four, falleció a los 69 años el pasado sábado 5 de abril de 2025, dejando un vacío inmenso en la memoria de los seguidores de la banda. Su muerte, anunciada por sus antiguos compañeros Jon King y Hugo Burnham, fue causada por complicaciones relacionadas con la demencia mixta de inicio temprano, una batalla que enfrentó con valentía en los últimos años.

Allen se unió a Gang of Four en 1976, reemplazando al bajista original Dave Wolfson, y su estilo distintivo de tocar el bajo se convirtió en el corazón vibrante de álbumes como Entertainment! (1979) y Solid Gold (1981). Su energía funk y sus líneas experimentales definieron el sonido revolucionario de la banda, influyendo en generaciones de músicos. Después de dejar la banda en 1981, fundó Shriekback con Barry Andrews, explorando nuevos horizontes groove, y regresó brevemente en 2005 para la gira de reunion y el álbum Return the Gift.

La noticia, compartida en la cuenta oficial de Instagram de Gang of Four, ha desatado una ola de tributos en redes y medios, destacando su legado y su amistad. Burnham y King recordaron su deseo de unirse a la gira de despedida por Norteamérica, programada para abril, pero su salud no se lo permitió.

Posts en redes sociales y artículos recientes celebran a Allen como un innovador, mientras la industria lamenta la pérdida de otro gigante del post-punk, tras la muerte de Andy Gill en 2020. Su contribución a I Love a Man in Uniform y otros clásicos sigue resonando, inspirando a fans y artistas. Despedidámosnos de un maestro del bajo cuya música vivirá para siempre.

Gang of Four: Los revolucionarios del post-punk que redefinieron el sonido

Gang of Four, la icónica banda británica de post-punk formada en 1976 en Leeds, dejó una huella indeleble en la música con su fusión audaz de rock, funk y crítica política. Según su discografía oficial, el núcleo original incluía al cantante Jon King, el guitarrista Andy Gill, el bajista Dave Allen y el baterista Hugo Burnham. Su debut, Entertainment! (1979), es un clásico que combina líneas de bajo punzantes y riffs angulares, con temas como Damaged Goods y Natural’s Not in It que desafiaron las normas del punk con un enfoque cerebral y bailable.

La discografía de la banda incluye joyas como Solid Gold (1981) y Songs of the Free (1982), antes de disolverse en los 80. Regresaron en los 90 y 2000 con nuevas formaciones, lanzando álbumes como Content (2011). Tras la muerte de Andy Gill en 2020, el legado sigue vivo, con giras recientes lideradas por Jon King y Hugo Burnham. Su influencia resuena en bandas como Red Hot Chili Peppers.

