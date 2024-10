Fallece Liam Payne, ex-integrante de One Direction, a los 31 años

Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha fallecido a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. La noticia fue confirmada por medios como Reuters y CNN, y ha conmocionado al mundo de la música.

Payne, conocido por su participación en One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, alcanzó la fama tras su audición en The X-Factor en 2008. La banda se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos, con álbumes como Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four y Made in the A.M..

Después de que One Direction entrara en un receso indefinido en 2016, Liam Payne lanzó su carrera en solitario, publicando su álbum LP1 en 2019. Recientemente, había pausado indefinidamente su segundo álbum tras el fracaso de su sencillo Teardrops en las listas del Reino Unido. Además, Payne había enfrentado diversos problemas personales, incluyendo una estancia en rehabilitación y varias polémicas públicas.

La noticia de su muerte ha generado una ola de homenajes y condolencias en las redes sociales, con numerosas figuras del mundo de la música expresando su tristeza y apoyo a la familia de Payne. Descanse en paz.