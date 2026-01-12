Fallece Matt Kwasniewski‑Kelvin, co-fundador de Black Midi, a los 26 años

La semana ha empezado con una noticia devastadora: Matt Kwasniewski‑Kelvin, guitarrista y co-fundador de Black Midi, ha fallecido a los 26 años tras una larga batalla con su salud mental. Su familia confirmó la noticia a través de Rough Trade, el sello de la banda, subrayando que se trataba de un músico brillante y una persona profundamente querida. La pérdida golpea especialmente a una escena que lo vio crecer desde sus primeros pasos en la BRIT School, donde conoció a Geordie Greep, Cameron Picton y Morgan Simpson, el núcleo original de una de las bandas más influyentes del rock experimental británico de la última década.

Kwasniewski‑Kelvin empezó a tocar la guitarra en primaria, influido por el punk‑pop y por las jams de blues y pop en las que participaba su padre. Su evolución musical dio un giro radical cuando Greep lo introdujo en el mundo del harsh noise, el drone y figuras extremas como Merzbow, un cambio que marcaría para siempre su estilo. Su presencia en los primeros conciertos de Black Midi en el Windmill de Brixton fue clave para cimentar la reputación del grupo: actuaciones frenéticas, improvisación abrasiva y una energía casi caótica que los convirtió en referentes inmediatos de la nueva ola experimental del sur de Londres, compartiendo escena con Black Country, New Road, Jerskin Fendrix o Shame.

Su aportación quedó registrada en Schlagenheim, el debut de 2019 producido por Dan Carey, que recibió elogios unánimes de la crítica especializada y situó a Black Midi como una de las bandas más innovadoras del momento. Tras salir de gira por Europa y Norteamérica, Kwasniewski‑Kelvin se apartó del grupo en 2021 para centrarse en su salud mental, mientras la banda continuaba con Cavalcade y Hellfire antes de anunciar una separación indefinida en 2024. En paralelo, el guitarrista siguió tocando de forma esporádica en Londres, colaboró en el álbum Loggerhead de Wu‑Lu y publicó en 2024 una grabación en solitario de carácter político. Su muerte deja un vacío enorme en una generación de músicos que lo consideraba un talento único y un compañero generoso.

Una carrera breve pero decisiva en la reinvención del rock experimental británico

La trayectoria de Matt Kwasniewski‑Kelvin dentro de Black Midi puede parecer corta, pero su impacto es profundo. Desde su formación en 2017, el cuarteto se convirtió en una anomalía fascinante dentro del panorama británico: jóvenes, técnicamente brillantes y con una visión artística que desafiaba cualquier etiqueta. Su debut, Schlagenheim, no solo fue uno de los discos más aclamados de 2019, con críticas sobresalientes en numerosos medios especializados— sino también un manifiesto de intenciones. El sonido del álbum, construido sobre estructuras impredecibles, riffs angulares y explosiones de improvisación, llevaba la huella directa de Kwasniewski‑Kelvin, cuyo enfoque combinaba la agresividad del post‑hardcore con la abstracción del noise.

Tras su salida temporal en 2021, Black Midi continuó como trío y publicó Cavalcade y Hellfire, dos discos que ampliaron su universo sonoro hacia terrenos más teatrales y progresivos. Aunque ya no formaba parte activa del grupo, la influencia de Kwasniewski‑Kelvin seguía presente en la identidad musical de la banda, especialmente en su inclinación por la experimentación radical y la ruptura constante de expectativas. Mientras tanto, él exploraba caminos propios: colaboró con Wu‑Lu en Loggerhead (2022), un trabajo que mezclaba post‑punk, hip‑hop y electrónica, y en 2024 lanzó una grabación en solitario de carácter político que demostraba su inquietud creativa y su compromiso personal. Descanse en paz.

