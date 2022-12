Fallece Maxi Jazz, líder de Faithless, a los 65 años

Nos produce mucha tristeza informar del fallecimiento de Maxi Jazz, el talentoso y querido vocalista del grupo de música electrónica Faithless. La noticia fue confirmada por la banda en un conmovedor comunicado publicado en Facebook, en el que hicieron un homenaje al cantante de 65 años y al profundo impacto que tuvo en sus vidas y música.

Nacido como Maxwell Frasier en Brixton, Londres en 1957, Maxi Jazz comenzó su carrera en la industria musical a principios de la década de 1980 como vocalista principal del Soul Food Cafe System. Más tarde, formó Faithless con Rollo Armstrong, Sister Bliss y Jamie Catto en 1995, y la banda se convirtió rápidamente en una de las más populares de trance en todo el mundo. Su álbum debut, Reverence, que incluyó éxitos como Insomnia y Salva Mea, llegó al número 26 en la lista de álbumes del Reino Unido y tuvo un gran éxito internacional.

En los años siguientes, Faithless lanzó una serie de álbumes muy aclamados, como Sunday 8pm y Outrospective, que incluyó el éxito We Come 1. Maxi Jazz era un artista versátil, conocido no solo por su potente voz, sino también por sus habilidades como rapero y DJ. Dejó una marca duradera en la escena de la música de baile y será recordado con cariño por sus fans y compañeros músicos.

Además de un gran intérprete, Maxi Jazz también era una persona amable y compasiva con una sabiduría que tuvo influencia en todos los que lo conocieron. Sus compañeros de banda lo describieron como «un letrista brillante, DJ, budista, una magnífica presencia en el escenario, amante de los coches, hablador interminable, persona hermosa, brújula moral y genio».

En 2015, Maxi Jazz fundó la banda Maxi Jazz & The E-Type Boys, lanzando un álbum llamado Simple..Not Easy y realizando presentaciones en festivales de toda Europa. También disfrutó de una carrera solista esporádica, lanzando singles a lo largo de los años. Además de su exitosa carrera musical, Maxi Jazz también fue el director asociado del Crystal Palace FC, fanático de toda la vida del club, y el protagonista de una pintura del artista británico Joe Simpson que fue expuesta en todo el Reino Unido y seleccionada para el Premio BP Portrait.

Desde CrazyMinds, enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos los fans y seres queridos de Maxi Jazz y Faithless en este difícil momento. Desde luego, se le echará mucho de menos. Descansa en paz, Maxi Jazz.