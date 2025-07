Fallece Ozzy Osbourne, icono del heavy metal, a los 76 años

El mundo del rock está de luto tras la confirmación del fallecimiento de John Michael “Ozzy” Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath y pionero del heavy metal a los 76 años. El fallecimiento del legendario artista llega unas pocas semanas después de su última actuación en el concierto Back to the Beginning, que se celebró el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, donde se reunió con los miembros originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Este evento, presenciado por más de 40,000 personas y 5.8 millones vía livestream, marcó su despedida de los escenarios debido a su batalla contra el Parkinson, diagnosticado en 2003, y otras complicaciones de salud, incluyendo cirugías tras un accidente en 2003 y una caída en 2019.

Ozzy, conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, dejó un legado imborrable con Black Sabbath, cuyos álbumes como Paranoid (1970) y Master of Reality (1971) definieron el heavy metal. Su carrera solista, con discos como Blizzard of Ozz (1980) y No More Tears (1991), consolidó su estatus, vendiendo millones de copias. A pesar de las especulaciones y rumores en redes sociales sobre su salud, desmentidos por su hija Kelly Osbourne días antes, su fallecimiento ha conmocionado a fans y artistas.

Ozzy deja un impacto eterno en la música. Descanse en paz.