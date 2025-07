Fallece Paul Mario Day, la voz pionera de Iron Maiden

El mundo del heavy metal vuelve a estar de luto tras la muerte de Paul Mario Day, primer vocalista de Iron Maiden, a los 69 años. El cantante británico falleció el 29 de julio de 2025 en su casa en Newcastle, Australia, tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmaron The Sweet y More, bandas en las que también dejó su huella. Andy Scott, guitarrista de The Sweet, anunció la noticia en redes sociales, destacando la potente voz de Day en el álbum Live at the Marquee de 1986, grabado tras tres noches con entradas agotadas en Londres.

Day se unió a Iron Maiden en 1975, cuando Steve Harris fundó la banda en el East End londinense. Aunque su paso fue breve, de diciembre de 1975 a octubre de 1976, sin grabaciones oficiales, ayudó a moldear el sonido inicial de la agrupación. Fue despedido por falta de carisma escénico, según el documental The Early Days, y reemplazado por Dennis Wilcock. Day afirmó haber coescrito Strange World, del álbum debut Iron Maiden (1980). Tras su salida, fundó More, participó en el festival Monsters of Rock de 1981 y se unió a Wildfire y The Sweet. En julio de 2025, lanzó Unwanted Guest, un single reflexivo sobre su enfermedad. Iron Maiden expresó sus condolencias, recordándolo como una persona encantadora. Su legado en la Nueva Ola del Heavy Metal Británico perdura.

Iron Maiden: La épica carrera de los titanes del heavy metal

Formada en 1975 por el bajista Steve Harris en el East End de Londres, Iron Maiden se convirtió en un pilar de la Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Paul Mario Day, su primer vocalista, estuvo de diciembre de 1975 a octubre de 1976, ayudando a definir su sonido inicial, aunque sin grabaciones oficiales. Tras su salida por falta de carisma escénico, según The Early Days, Dennis Wilcock y luego Bruce Dickinson tomaron el micrófono, consolidando la identidad de la banda. Con un estilo que fusiona riffs galopantes, letras épicas y la mascota Eddie, Iron Maiden lanzó clásicos como The Number of the Beast (1982), Powerslave (1984) y Seventh Son of a Seventh Son (1988), que los catapultaron al estrellato global. Su energía en directo y elaboradas producciones escénicas los hicieron leyendas.

La discografía de Iron Maiden abarca 17 álbumes de estudio hasta Senjutsu (2021), con hits como Run to the Hills y Fear of the Dark. Tras el debut, Killers (1981) mostró un sonido crudo, mientras que Piece of Mind (1983) y Somewhere in Time (1986) refinaron su estilo progresivo. A pesar de cambios como la salida de Dickinson en 1993 y la llegada de Blaze Bayley para The X Factor (1995) y Virtual XI (1998), la banda mantuvo su relevancia. Con el regreso de Dickinson y Adrian Smith, discos como Brave New World (2000) y A Matter of Life and Death (2006) revitalizaron su legado. Iron Maiden sigue siendo un ícono, con giras masivas y un impacto imborrable en el metal.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.