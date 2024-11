Fallece Peter Sinfield, letrista de King Crimson, a los 80 años

Peter Sinfield, el talentoso letrista y compositor de King Crimson, ha fallecido a los 80 años. La noticia fue compartida por la banda y Robert Fripp en redes sociales, aunque no se ha revelado la causa de su muerte. Sinfield, quien también fue el roadie original, operador de luces y ingeniero de sonido en vivo de la banda, jugó un papel crucial en el éxito de King Crimson.

Desde 1969 hasta 1971, Sinfield proporcionó las letras y asumió el rol de director artístico, encargándose de las portadas de los álbumes In The Court Of The Crimson King, In The Wake Of Poseidon, Lizard e Islands, que también co-produjo con Fripp. Aunque dejó la banda en 1971, su influencia perduró en la música progresiva.

Después de su salida de King Crimson, Sinfield produjo el álbum debut homónimo de Roxy Music y lanzó su propio álbum en solitario, Still, en 1973. Ese mismo año, se unió a Emerson, Lake & Palmer, contribuyendo con letras para canciones como Benny The Bouncer y Karn Evil 9 3rd Impression en el álbum Brain Salad Surgery. También co-escribió el éxito navideño I Believe in Father Christmas con Greg Lake.

Durante las décadas de los 80 y 90, Sinfield co-escribió exitosos sencillos para artistas como Cher, Bucks Fizz, Five Star, Cliff Richard y Celine Dion. En 2014, Fripp invitó a Sinfield a actualizar las letras de 21st Century Schizoid Man, demostrando la duradera colaboración entre ambos.

El legado de Peter Sinfield en la música progresiva y su impacto en la industria musical son innegables. Su creatividad y talento seguirán inspirando a generaciones de músicos y fans.

