Fallece Quincy Jones, el legendario productor tras los éxitos de Michael Jackson y Frank Sinatra

El mundo de la música despide hoy a una de sus figuras más emblemáticas: Quincy Jones, el legendario productor y compositor, ha fallecido a los 91 años en su hogar, rodeado de su familia. Su publicista, Arnold Robinson, confirmó la triste noticia, destacando que Jones dejó este mundo con el corazón lleno de amor y rodeado de sus seres queridos.

Quincy Jones no solo fue un productor; fue una fuerza creativa que moldeó la música contemporánea. Su carrera, que abarcó más de 70 años, lo vio colaborar con gigantes de la música como Frank Sinatra, Ray Charles y Michael Jackson. Juntos, crearon algunos de los álbumes más icónicos de todos los tiempos, incluyendo Off The Wall, Thriller y Bad. De hecho, Thriller sigue siendo el álbum más vendido de la historia.

Además de sus colaboraciones, Jones dejó una huella imborrable en la industria con su trabajo en el disco benéfico We Are The World, que recaudó fondos para la hambruna en Etiopía en 1985. También compuso la banda sonora de la película británica The Italian Job, protagonizada por Michael Caine, demostrando su versatilidad y talento inigualable.

A lo largo de su carrera, Quincy Jones ganó 28 premios Grammy de un total de 80 nominaciones, un testimonio de su genialidad y dedicación. La revista Time lo nombró uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX, un reconocimiento más que merecido para alguien que transformó la música con su visión y pasión.

En CrazyMinds, recordaremos a Quincy Jones no solo por sus logros, sino por su capacidad de inspirar y elevar musicalmente a los artistas que decidieron trabajar con él. Descanse en paz.