Fallece Randy Meisner, co-fundador y bajista de Eagles, a los 77 años

El mundo de la música se encuentra de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Randy Meisner, co-fundador de Eagles y bajista original de la banda, a los 77 años. Según el comunicado oficial de la agrupación, Meisner falleció en Los Ángeles la noche del 26 de julio a causa de complicaciones derivadas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

La carrera musical de Randy Meisner se forjó en los albores de la revolución musical que tuvo lugar en Los Ángeles a fines de la década de 1960, cuando fue uno de los miembros fundadores y bajista de la influyente banda de country-rock, Poco.

Sin embargo, su verdadera fama llegaría en 1971, cuando unió fuerzas con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon para formar la legendaria banda Eagles. Su talento y aporte fueron cruciales para el éxito temprano del grupo, y durante su tiempo con la banda, contribuyó en la creación de álbumes icónicos como Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights y Hotel California. Además, co-escribió el exitoso tema de la banda Take It to the Limit, en el que también cantaba.

La trayectoria musical de Meisner no se limitó solo a Eagles; previamente, había sido bajista y vocalista de la banda de Rick Nelson, Stone Canyon Band.

En reconocimiento a su contribución a la música y al legado de Eagles, Randy Meisner fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 junto con sus compañeros de banda.

En 1977, Meisner decidió abandonar Eagles y fue reemplazado por Timothy B. Schmit, quien también ocupó su lugar en Poco. A lo largo de su carrera en solitario, lanzó algunos álbumes, entre ellos Randy Meisner en 1978 y One More Song en 1980.

Aunque hubo momentos de distancia con la banda, Meisner se reunió con Eagles en ocasiones especiales. En 1994, no pudo participar en la gira de reunión de la banda, pero en 1998, se unió a sus antiguos compañeros durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, donde interpretaron juntos Take It Easy y Hotel California. Posteriormente, en 2013, fue invitado a unirse a la gira mundial History of the Eagles, pero debido a problemas de salud continuos, lamentablemente, no pudo hacerlo.

Randy Meisner dejó un legado imborrable en la música, siendo recordado no solo como un co-fundador de Eagles, sino también por su inigualable talento como bajista y cantante. Su música continuará siendo parte de la banda sonora de la vida de muchos, y su ausencia será profundamente sentida. Descansa en paz, Randy Meisner.