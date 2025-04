Fallece Roy Thomas Baker, el genial productor detrás de «Bohemian Rhapsody»

El mundo del rock llora la pérdida de Roy Thomas Baker, el legendario productor musical que dio vida a Bohemian Rhapsody y definió el sonido de Queen. Falleció el 12 de abril de 2025 a los 78 años en su hogar en Lake Havasu City, Arizona, según confirmó su publicista el 22 de abril.

Baker comenzó en los años 60 en Decca Records, trabajando con David Bowie y The Who, antes de brillar como ingeniero jefe en Trident Studios, donde conoció a Queen. Su magia transformó los primeros cinco álbumes de la banda —Queen, Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera y Jazz—, con Bohemian Rhapsody como su obra maestra. Esta canción, ganadora de un Grammy y la más reproducida del siglo XX según El Libro Guinness de los Records, debe su grandeza a las capas vocales y la producción impecable de Baker. En 2005, él mismo la describió como “atemporal”, sin imaginar que seguiría reinando décadas después.

Más allá de Queen, Baker dejó su huella en The Cars (sus primeros cuatro discos), Foreigner (Head Games), Alice Cooper, Mötley Crüe (Too Fast for Love), Ozzy Osbourne y Smashing Pumpkins (Zeitgeist). Como ejecutivo en Elektra Records, firmó a Metallica y Simply Red, ampliando su influencia. Su estilo, mezcla de disciplina y pasión, fue alabado por Roger Taylor, quien destacó su perfeccionismo, y Jimmy Chamberlain, que aprendió de su oído único.

Los tributos no se hicieron esperar. Brian May compartió en Instagram recuerdos de 1973, llamando su trabajo en Bohemian Rhapsody “inolvidable”. Alice Cooper lo comparó con Nerón por su extravagancia, pero celebró su genialidad. En redes sociales, numerosos fans han agradecido su legado, que también inspiró la película Bohemian Rhapsody (2018).

Roy Thomas Baker no solo produjo discos; creó mundos sonoros que siguen emocionando. Su ausencia deja un vacío, pero su música —desde los coros épicos de Queen hasta los riffs de The Cars— asegura que su espíritu rockero viva para siempre.

