Adiós a un icono del rap rock: Fallece Shifty Shellshock de Crazy Town

El mundo de la música ha perdido a un pionero del rap rock, Shifty Shellshock, conocido por su inolvidable hit Butterfly. A los 49 años, el líder de Crazy Town fue encontrado sin vida en su hogar de Los Ángeles. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento, su muerte ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Shifty, cuyo nombre real era Seth Binzer, saltó a la fama a finales de los 90 con su grupo Crazy Town, alcanzando el éxito global con Butterfly en 1999, una canción que lideró las listas de éxitos, incluyendo el Billboard Hot 100. La banda, que inicialmente comenzó bajo el nombre The Brimstone Sluggers, vio su mayor éxito con su álbum debut The Gift of Game, pero después enfrentó tiempos difíciles con su segundo álbum Darkhorse, lo que llevó a su disolución en 2003.

En 2007, Crazy Town se reformó y lanzó un tercer álbum, The Brimstone Sluggers, en 2015. A lo largo de su carrera, Shifty también colaboró con el productor británico Paul Oakenfold en la canción Starry Eyed Surprise en 2002. Además de su música, Shifty habló abiertamente sobre sus adicciones, participando en varios reality shows al respecto.

El legado de Shifty Shellshock y Crazy Town perdurará en la historia del rap rock, dejando huella con su estilo único y fusiones innovadoras. Descanse en paz.