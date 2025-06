Fallece Sly Stone, icono del funk, a los 82 años

El mundo de la música llora la pérdida de Sly Stone, legendario líder de Sly & The Family Stone, quien falleció el 5 de junio de 2025 a los 82 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Su deceso, confirmado por su familia, marca el fin de una era para el funk, el soul y el rock psicodélico, géneros que Stone revolucionó con su innovadora fusión musical en los años 60 y 70. A lo largo de su carrera, dejó un legado imborrable con himnos como Everyday People y Stand!, influyendo en generaciones de artistas. Este artículo repasa su vida, obra, homenajes y el impacto eterno de su música.

Una vida marcada por el genio y los excesos

Nacido como Sylvester Stewart el 15 de marzo de 1943 en Denton, Texas, Sly Stone mostró un talento musical prodigioso desde niño. Criado en una familia religiosa, comenzó a cantar gospel antes de explorar diversos estilos. En los años 60, fundó Sly & The Family Stone, una banda pionera por su integración racial y de géneros, combinando funk, soul, rock y psicodelia. Su discografía con la banda incluye obras maestras como Stand! (1969), There’s a Riot Goin’ On (1971) y Fresh (1973), que definieron el sonido funk y abordaron temas sociales con letras poderosas. En solitario, Stone lanzó High on You (1975), aunque otros trabajos en solitario se publicaron bajo el nombre de la banda. Su carrera, sin embargo, se vio empañada por problemas con las drogas y el alcohol, que lo llevaron a retirarse progresivamente de la escena pública. En 2011, se informó que vivía en una caravana en Los Ángeles, aunque allegados aclararon que era por elección propia. A pesar de estos retos, su última aparición notable fue en los Premios Grammy de 2006, demostrando que su carisma seguía intacto.

Homenajes que celebran a un titán de la música

Tras su fallecimiento, el mundo musical se volcó en tributos a Sly Stone. Questlove, baterista de The Roots, describió a Stone como “un arquitecto del sonido que cambió la música para siempre” en un emotivo post en Instagram. Bootsy Collins, ícono del funk, destacó su influencia en el género, escribiendo en X: “Sin Sly, no habría Parliament-Funkadelic”. La Rock and Roll Hall of Fame, que incorporó a Sly & The Family Stone en 1993, emitió un comunicado recordando su “visión revolucionaria que unió a personas de todas las razas a través de la música”. Artistas como Alicia Keys y Lenny Kravitz también compartieron mensajes en redes sociales, alabando su innovación y valentía. Festivales como el BBK Bilbao Music Legends Festival anunciaron que rendirán homenaje a Stone en su edición de 2025, proyectando imágenes de sus actuaciones históricas.

Un legado que resuena eternamente

El impacto de Sly Stone trasciende generaciones, siendo There’s a Riot Goin’ On su obra cumbre, un álbum que fusionó funk crudo con letras introspectivas y una producción innovadora, influyendo en artistas desde Prince hasta D’Angelo. Su capacidad para mezclar géneros y mensajes sociales en canciones como Everyday People y Family Affair lo convirtió en un faro de unidad y creatividad. Para quienes deseen descubrir su música, recomendamos comenzar con Stand! por su energía optimista, There’s a Riot Goin’ On por su profundidad emocional y Fresh por su groove impecable. Singles como Dance to the Music y Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) son esenciales para entender su genio. Sly Stone no solo creó música, sino un movimiento que sigue inspirando.

Hace tan solo unos días, os informábamos de la próxima publicación de The First Family: Live at Winchester Cathedral 1967, la grabación en vivo más antigua de Sly & The Family Stone, el próximo 18 de julio de 2025 a través de High Moon Records. Grabado el 26 de marzo de 1967 en Redwood City, California, este álbum presenta a la banda en su etapa inicial como banda residente, antes de su contrato con Epic Records.

Descanse en paz.

