Fallece Steve Mackey, bajista de Pulp, a los 56 años

Triste noticia para los fans del britpop. Steve Mackey, el bajista de la banda británica Pulp y productor musical de artistas como M.I.A., Arcade Fire y Florence + The Machine, ha fallecido a los 56 años.

Así lo ha confirmado Jarvis Cocker, el líder de Pulp, en una publicación online en la que ha recordado a su amigo y compañero con una foto de un viaje que hicieron juntos a los Andes en 2012. Cocker ha destacado que Mackey era «una persona que hacía que las cosas sucedieran tanto en su vida como en la banda».

Pulp fue uno de los grupos más representativos del britpop en los años 90 con discos como His ‘n’ Hers y Different Class. Aunque este verano supimos que la banda volvía para una gira por Reino Unido, Mackey anunció que no formaría parte de la misma para centrarse en su trabajo como productor, cineasta y fotógrafo. Sin embargo, expresó su orgullo por el legado de Pulp, su cariño por sus excompañeros y su agradecimiento por el cariño recibido por los fans.

Steve Mackey será siempre recordado por su excepcional contribución al bajo en una de las bandas más fascinantes de la década de los 90. Descansa en paz.