Fallece Tito Jackson, miembro fundador de The Jackson 5, a los 70 años

Tito Jackson, uno de los miembros fundadores de The Jackson 5, falleció a los 70 años el 15 de septiembre de 2024, tal y como ha confirmado su sobrino, Siggy Jackson. Según informes iniciales, Tito sufrió un ataque al corazón mientras conducía de Nuevo México a Oklahoma.

Nacido como Toriano Adaryll Jackson en 1953 en Gary, Indiana (Estados Unidos), Tito fue una parte integral de la dinastía musical de los Jackson. Junto a sus hermanos Michael, Jermaine, Marlon y Jackie, formaron The Jackson 5 en los años 60. Su trabajo en la guitarra rítmica y las armonías ayudaron al grupo a alcanzar un éxito meteórico, firmando con Motown Records en 1968. Su sencillo debut, I Want You Back, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, al igual que sus éxitos posteriores ABC y I’ll Be There.

En los años 70, el grupo fue renombrado como The Jacksons y Tito continuó actuando y saliendo de gira con sus hermanos hasta los 80. Más allá de su trabajo con The Jackson 5, Tito lanzó su carrera en solitario con su álbum debut Tito Time en 2016, cuyo sencillo Get It Baby alcanzó el número 19 en la lista de Adult R&B Songs de Billboard. Tito deja atrás a sus tres hijos, Taj, Taryll y TJ, quienes formaron su propio grupo musical, 3T, y a sus numerosos nietos.