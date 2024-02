Fallece Wayne Kramer, cofundador de MC5 y pionero del punk rock

El guitarrista y cofundador de MC5, Wayne Kramer, ha fallecido a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Su muerte fue anunciada en su cuenta de Instagram la noche del 2 de febrero con las palabras: “Wayne S Kramer. La paz sea contigo. 30 de abril de 1948 – 2 de febrero de 2024”.

Kramer formó MC5 en 1963 junto al guitarrista Fred Smith y se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock, precursoras del punk y el hard rock. Su álbum debut, Kick Out The Jams’grabado en directo en el Grande Ballroom de Detroit, es considerado un clásico del género.

Numerosos artistas han rendido homenaje a Kramer, como Primal Scream, Slash, Tom Morello o Billy Bragg, que destacaron su talento, su compromiso y su generosidad. Kramer también fue el fundador de la organización sin ánimo de lucro Jail Guitar Doors, que proporciona instrumentos musicales y mentoría a los presos para ayudarles a rehabilitarse a través del poder de la música.

En 2018, Kramer celebró el 50 aniversario de Kick Out The Jams con una gira junto a varios invitados especiales. En 2022, anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum de MC5 que aún no ha visto la luz. Su legado musical y humano perdurará para siempre.