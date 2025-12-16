FAR Valencia 2026 regresa con un cartel que cruza generaciones y estilos

El ciclo musical FAR Valencia ha confirmado su regreso en 2026 con un primer avance de cartel que promete ser uno de los más diversos y atractivos del verano mediterráneo. La programación reúne a nombres que van desde leyendas del rock como ZZ Top hasta iconos del pop global como Rick Astley, pasando por referentes del indie internacional como Belle & Sebastian y figuras clave del panorama español como M-Clan, Luz Casal y Xoel López.

Entre los grandes atractivos destaca la presencia de Babasonicos, una de las bandas más influyentes del rock en español, que llega tras completar la gira europea más extensa de su carrera y abrir una nueva etapa creativa. También sobresale la celebración de los 30 años de Belle & Sebastian, que interpretarán íntegramente sus discos fundacionales Tigermilk y If You’re Feeling Sinister, convirtiendo su paso por Valencia en una cita histórica para varias generaciones de fans. En paralelo, M-Clan conmemorará su propio 30 aniversario con un repaso a toda su trayectoria, reafirmando su estatus como una de las bandas más queridas del rock nacional.

La diversidad del cartel se amplía con propuestas como MEUTE, la techno marching band alemana que celebra su décimo aniversario con su explosiva fusión de electrónica y música acústica, y con artistas en pleno auge como Silvana Estrada, Elvis Crespo, Antoñito Molina y Marta Santos. El ciclo, desarrollado por Serious Fan Music, Mundosenti2, Mediapro Events y Tranquilo Música, busca consolidarse como referente cultural del verano mediterráneo, tras una primera edición que reunió a más de 25.000 asistentes y artistas de la talla de Santana, Fito Páez, Trueno o ZAZ.

Las entradas de estos primeros conciertos confirmados estarán disponibles a partir del viernes, 19 de diciembre, a las 12:00 h del mediodía, en farvalencia.es

