Fat Dog han confirmado lo que llevaban meses insinuando entre gira y gira: su segundo álbum, «Cancel Me (I’m Tired)», llegará el próximo 2 de octubre a través de Domino Records. El septeto londinense lo ha anunciado junto al estreno del tema que da título al disco, una nueva muestra de que su salto hacia sonidos más rave no ha hecho más que empezar.

«Cancel Me (I’m Tired)» sucede a «Go Fuck Urself», el single publicado el pasado mes de mayo, y confirma la dirección que ya apuntaba aquel adelanto: menos dancepunk desbocado y más pulso electrónico directo a la pista. El tema, según ha explicado la banda, nace de la fusión entre «How Do You Sleep?» de John Lennon y la imaginación de Joe Love, cantante y compositor del grupo, preguntándose cómo sonarían los experimentalistas del rock anatolio Altın Gün si los secuestrara un beat de club. El resultado es un corte funky y desvergonzado, con un estribillo que desafía directamente al oyente: «Si quieres cancelarme, adelante, hazlo, por favor».

Un disco grabado nada más bajar del avión

El nuevo álbum es la continuación de WOOF., el debut de 2024 que catapultó a Fat Dog como una de las bandas revelación del Reino Unido y que estuvo detrás de una gira que, en palabras del propio Love, dejó a «cada miembro de la banda con una pequeña crisis» en algún punto del camino. Fue precisamente al aterrizar en Londres tras esa gira caótica por Estados Unidos cuando el cantante se metió de lleno en el estudio para arrancar «Cancel Me (I’m Tired)».

A diferencia de WOOF., donde las letras llegaron las últimas, esta vez Love ha reconocido tener mucho más que contar: adicción, lazos familiares, amor, inteligencia artificial, ascendencia, extraterrestres, Chris Tarrant, S&M, B&M, H&M y M&Ms se cuelan en el imaginario lírico de un disco producido por Oli Bayston (colaborador habitual de Kelly Lee Owens, Alexis Taylor y mary in the junkyard), que ha ayudado a Fat Dog a virar del dancepunk hacia un sonido decididamente más rave.

El tracklist completo de «Cancel Me (I’m Tired)» queda así:

«Smile and Wave»

«Go Fuck Urself»

«Cancel Me (I’m Tired)»

«Heart Of Darkness»

«Shit Love»

«Call It What You Want»

«Snakes»

«Bad Dog»

«The Devil»

«Aliens»

De teloneros de Foo Fighters a cabezas de cartel propios

El anuncio llega en plena efervescencia para el grupo. Esta misma semana, Fat Dog se suben a los escenarios como teloneros de Foo Fighters en su gira de estadios europea, con paradas en Berlín, Viena y Milán. Después llegará una gira de tiendas (instores) previa al lanzamiento del disco y, ya en otoño, una gira propia por Reino Unido y Europa con fechas confirmadas en Londres, Mánchester y Bristol, entre otras ciudades.

Fat Dog, el grupo que convirtió el caos en ritual colectivo

Fat Dog son Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace, Ellis Dickson, Michael Dunlop, Dillon Harrison y Jed Bevington: siete músicos del sur de Londres que construyeron su reputación desde los escenarios antes de grabar un solo disco. Su debut, WOOF., llegó en 2024 para Domino Records y terminó entre lo más destacado del año en las listas de mejores discos internacionales de CrazyMinds. Desde entonces, el grupo ha ido soltando pistas de su evolución sonora con singles como «Pray To That», hasta llegar a este segundo álbum que promete ser, en palabras de la propia banda, su triunfo más grande y glorioso hasta la fecha.

▶ «Cancel Me (I’m Tired)» — Fat Dog | 2 de octubre de 2026 | Domino Records

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