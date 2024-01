Fat White Family anuncian nuevo álbum «Forgiveness Is Yours» con el single «Bullet Of Dignity»

La banda británica de rock alternativo Fat White Family ha anunciado los detalles de su cuarto álbum de estudio, Forgiveness Is Yours, y ha compartido el nuevo single Bullet Of Dignity. El disco saldrá a la venta el 26 de abril a través de Domino, y sigue al primer adelanto Religion Of One, que se publicó a finales de 2023.

Según el cantante Lias Saoudi, Forgiveness Is Yours “trata sobre la vida como contingencia eterna…sobre dejar de sospechar, pero saber que esta mierda nunca se pondrá más fácil…de hecho, está a punto de empeorar mucho, tu cuerpo se va a deteriorar y la gente que quieres empezará a caer muerta a tu alrededor…pero de alguna manera, has destrozado suficientes de tus expectativas hasta ahora en la vida, estás más o menos bien con ello…lo aceptas”.

El nuevo álbum es el primero de la banda en cinco años, tras Serfs Up de 2019. Desde entonces, el grupo ha teloneado a Liam Gallagher en su mayor concierto en solitario en Knebworth y ha realizado y proyectado un cortometraje llamado Moonbathing.

Saoudi también escribió un exitoso relato del tumultuoso ascenso a la fama de nivel medio de la banda, titulado Fat White Family And The Miracle Of Failure. Os dejamos con el tracklist de este nuevo trabajo:

1. ‘The Archivist’

2. ‘John Lennon’

3. ‘Bullet Of Dignity’

4. ‘Polygamy Is Only For The Chief’

5. ‘Visions Of Pain’

6. ‘Today You Become Man’

7. ‘Religion For One’

8. ‘Feed The Horse’

9. ‘What’s That You Say’

10. ‘Work’

11. ‘You Can’t Force It’