Fat White Family vuelven con un directo crudo y sin filtros

La banda británica Fat White Family ha anunciado el lanzamiento de Konk If You’re Lonely, un álbum en directo que recoge 13 temas de toda su carrera y que verá la luz el próximo 12 de diciembre bajo el sello Domino Mart, dentro de la serie Domino Documents. Grabado en una sola jornada en los míticos Konk Studios de Londres, el disco llega tras sus tres conciertos agotados en Hackney Wick en diciembre de 2024 y funciona como una especie de radiografía de su trayectoria: desde clásicos como Hits Hits Hits de Songs for Our Mothers (2016) hasta piezas recientes como Polygamy Is Only For The Chief, incluida en su último trabajo Forgiveness Is Yours (2024).
El álbum también incluye una sorpresa: Parisian Heatwave, un tema inédito que, según el comunicado oficial, apunta hacia la dirección que podría tomar el grupo en el futuro. La selección de canciones no solo repasa su evolución musical, sino que también reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la crudeza y el sarcasmo que siempre les ha caracterizado. En palabras de NME, Forgiveness Is Yours fue descrito como “su álbum más logrado hasta la fecha”, un trabajo que mezclaba realismo y teatralidad con un toque de ironía.
La publicación de este directo llega en un momento clave: Lias Saoudi, vocalista y figura central del grupo, ha insinuado que Forgiveness Is Yours podría ser el último álbum de estudio de la banda. Si esa declaración se confirma, Konk If You’re Lonely funcionaría como un cierre simbólico, un testamento sonoro que encapsula la intensidad y el caos creativo de una de las formaciones más polémicas y fascinantes del indie británico.
Recordemos que Fat White Family se ha movido siempre en la frontera entre lo provocador y lo visionario, con un estilo que mezcla psicodelia, punk y un sentido del humor corrosivo. Este nuevo lanzamiento no hace más que reforzar esa reputación: un directo que no busca pulir las aristas, sino mostrarlas en toda su crudeza.
Fat White Family: una trayectoria marcada por la provocación y la reinvención
Desde su formación en 2011 en Peckham, Londres, Fat White Family se ha consolidado como una de las bandas más impredecibles y desafiantes del panorama británico. Su debut Champagne Holocaust (2013) ya dejaba claro que no estaban dispuestos a seguir las reglas: un disco cargado de garage rock sucio y letras incómodas que les situó como los “enfants terribles” del indie. Dos años más tarde, con Songs for Our Mothers (2016), dieron un paso más hacia la provocación, con temas como Whitest Boy On The Beach que se convirtieron en himnos de su estilo irreverente. La crítica, aunque dividida, reconoció su capacidad para incomodar y fascinar a partes iguales.
En 2019 publicaron Serfs Up!, un álbum que sorprendió por su giro estilístico hacia sonidos más pulidos y cercanos al pop experimental, sin perder su esencia oscura. Este trabajo fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork y Rolling Stone, que destacaron su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Finalmente, en 2024 lanzaron Forgiveness Is Yours, considerado por NME como su obra más madura y ambiciosa, con canciones como Polygamy Is Only For The Chief que mostraban un equilibrio entre crudeza y sofisticación.
A lo largo de su carrera, Fat White Family ha cultivado una reputación de caos creativo, con tensiones internas y rumores de separación que ellos mismos han desmentido en varias ocasiones. Sin embargo, cada nuevo proyecto ha demostrado que su fuerza reside precisamente en esa inestabilidad: un grupo que nunca se acomoda y que siempre busca incomodar al oyente. Con Konk If You’re Lonely, su primer álbum en directo, parecen cerrar un círculo y ofrecer una mirada retrospectiva a más de una década de música marcada por la provocación, la ironía y la reinvención constante.
