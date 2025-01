Fatboy Slim se sincera sobre su futuro en la música: «He perdido la pasión»

Norman Cook, conocido mundialmente como Fatboy Slim, ha compartido en una reciente entrevista que ha perdido su pasión por crear música. La revelación tuvo lugar durante su festival All Back To Minehead Butlin, celebrado del 8 al 11 de noviembre de este año.

Durante una conversación con Ellie Henman, editora de The Sun, Cook explicó que sus últimos sencillos, Bus Stop Please y Role Model, surgieron de actuaciones en directo y no de una verdadera inspiración creativa. «No puedes hacer música a menos que estés absolutamente apasionado por ello y te impulse desde el momento en que te despiertas por la mañana», comentó Cook. «Simplemente ya no me siento así. Me siento así sobre ser DJ y organizar eventos como este, pero he perdido mi pasión por componer música».

El último álbum completo de Fatboy Slim fue Palookaville en 2004. En 2010, también lanzó la banda sonora del musical Here Lies Love, en colaboración con David Byrne. A pesar de su desinterés actual por la producción musical, Cook sigue disfrutando de su carrera como DJ y tiene programado encabezar los festivales Kendal Calling y Latitude en 2025.

Fatboy Slim: De bajista a leyenda del big beat

Fatboy Slim comenzó su carrera musical en los años 80 como bajista de la banda The Housemartins. Tras la disolución del grupo, Cook se reinventó como DJ y productor, adoptando el nombre artístico Fatboy Slim. Su álbum debut, Better Living Through Chemistry (1996), marcó el inicio de una exitosa carrera en la música electrónica.

Con éxitos como You’ve Come a Long Way, Baby (1998) y Halfway Between the Gutter and the Stars (2000), Fatboy Slim se consolidó como uno de los DJs más influyentes de su generación gracias a un estilo único que combina elementos de big beat, house y funk.

La noticia de que Fatboy Slim ha perdido su pasión por crear música es un recordatorio de que incluso los artistas más exitosos pueden enfrentar momentos de desánimo o incluso crisis creativas.