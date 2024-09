Father John Misty anuncia su nuevo disco «Mahashmashana» y estrena single con Alan Sparhawk

Father John Misty ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco, el sexto de su carrera. Mahashmashana estará disponible el 22 de noviembre a través de Bella Union en el Reino Unido y Europa, y Sub Pop en el resto del mundo. Este nuevo trabajo ha sido producido por el propio Josh Tillman, conocido artísticamente como Father John Misty, junto a Drew Erickson, con Jonathan Wilson como productor ejecutivo.

El álbum, que se puede reservar desde ya, incluye ocho canciones que suman un total de 50 minutos. Entre los temas destacados se encuentran I Guess Time Makes Fools of Us All, She Cleans Up, Screamland y Josh Tillman and The Accidental Dose. Los dos últimos han sido mezclados por BJ Burton. Para acompañar el anuncio, Father John Misty ha lanzado el single Screamland, una épica de 7 minutos que cuenta con la colaboración de Alan Sparhawk de Low en la guitarra y un impresionante arreglo de cuerdas escrito por Drew Erickson. El video del single, dirigido por Estefanía Kröl, ofrece un viaje visual que captura la esencia de la música y los artistas.

Además, Father John Misty ha anunciado una gira por el Reino Unido y la Unión Europea para abril de 2025, con fechas en ciudades como Oslo, Estocolmo, Copenhague, Berlín, París, Bruselas, Utrecht, Edimburgo, Manchester, Brighton y Londres, donde actuará en el prestigioso Royal Albert Hall.

El anterior álbum de Father John Misty, Chloë and The Next 20th Century, fue aclamado universalmente y alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido en abril de 2022.

Tracklist de Father John Misty –Mahashmashana