Father John Misty deslumbra con nueva música y promete más sorpresas

Father John Misty, cuyo nombre real es Joshua Tillman, ha presentado una nueva canción titulada She Cleans Up durante un concierto en el Bryce Jordan Center en Pennsylvania, Estados Unidos. Este tema también fue interpretado en Boston y Newark, y los fans han compartido videos de estas actuaciones online. Además, Tillman ha estado adelantando otra nueva canción que se lanzará el 17 de septiembre, compartiendo un breve fragmento en YouTube, por lo que las expectativas están de nuevo por todo lo alto.

En julio, lanzó el single I Guess Time Just Makes Fools Of Us All y anunció su álbum recopilatorio Greatish Hits, que incluye canciones de sus cinco discos de estudio: Fear Fun, I Love You, Honeybear, Pure Comedy, God’s Favorite Customer y Chloë and The Next 20th Century.