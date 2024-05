«Father Mother Sister Brother»: Un Nuevo Lienzo para el Talento de Tom Waits y Jim Jarmusch

El legendario Tom Waits se une al elenco estelar de Father Mother Sister Brother, la nueva película del visionario director Jim Jarmusch. Este proyecto, que se perfila como «una antología de relatos entrelazados con hilos de melancolía», reúne a figuras de renombre como Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, y Mayim Bialik.

La película, descrita como un tríptico que explora las relaciones entre hijos adultos y sus distantes padres, se desarrolla en tres actos ambientados en distintos países: ‘Father’ en el noreste de Estados Unidos, ‘Mother’ en Dublín, Irlanda, y ‘Sister Brother’ en París, Francia. Con un enfoque en estudios de personajes, la narrativa promete ser observacional y no juzgadora, mezclando comedia con una sutil tristeza.

Waits, conocido por su voz rasgada y su estilo musical único, no solo actúa sino que también podría estar involucrado en el componente musical de la película, lo que aumenta la expectativa de sus seguidores. El artista, que ha colaborado previamente con Jarmusch en películas como Down by Law y The Dead Don’t Die, aporta su carisma y profundidad a un elenco ya de por sí impresionante.

La producción de Father Mother Sister Brother ha concluido recientemente, con rodajes en Nueva Jersey, Dublín y París. Se espera que la película esté terminada este año, y sin duda, será un hito en la carrera de Waits y un deleite para los aficionados al cine y la música.