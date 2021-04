Faye Webster comparte el sencillo “Cheers”, también anuncia tour y nuevo disco

El sencillo Cheers se desprende del nuevo disco de Faye Webster titulado I Know I’m Funny haha, que también incluirá los temas Better Distractions y In A Good Way, que fueron lanzados el año pasado. El álbum será lanzado el 25 de junio vía Secretly Canadian. Por otra parte, el tour anunciado será en septiembre, solo en Estados Unidos.

Webster informó en un comunicado de prensa a cerca de Cheers: “Esta canción siempre me pareció como una pieza clave del disco. Es el tipo de canción donde dices ‘Oh sí, esta es la buena’”. También comentó: “Después de la primera toma, se sintió diferente para mi, y me hizo sentir que estaba entrando en una nueva era y capítulo. Es algo atípico en el disco, pero al mismo tiempo es original”.

El video muestra a Faye Webster rodeada de motociclistas que hacen diversos trucos mientras la acompañan, ya sea que se encuentre manejando una moto, cantando o tocando la guitarra.

<iframe width=”728″ height=”409″ src=”https://www.youtube.com/embed/7oq-lvTXf3s” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

La lista de canciones de I Know I’m Funny haha es:

Better Distractions

Sometimes

I Know I’m Funny haha

In a Good Way

Kind Of

Cheers

Both All the Time

A Stranger

A Dream with a Baseball Player

Overslept [ft. mei ehara]

Half of Me