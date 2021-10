Faye Webster estrena sesión desde los míticos estudios Electric Lady

Artista

Faye Webster

¿Por qué es noticia?

Faye Webster ha publicado una nueva entrega de la serie Live at Electric Lady de Spotify, para la que, además de temas propios, ha hecho una versión del If You Need To, Keep Time on Me de Fleet Foxes.

Sobre el disco

Sobre la experiencia de grabar en los míticos estudios, Webster ha afirmado que «grabar en Electric Lady Studios fue una experiencia poco común, especialmente porque pude traer músicos que han estado conmigo desde mis primeros días en Atenas y Atlanta. Fue especial y todavía lo estoy procesando».

Faye Webster – Live At Electric Lady Studios

Sobre Faye Webster

Faye Webster es una artista, cantante y fotógrafa estadounidense de estilo indie folk con sede en Atlanta, Georgia. Al comienzo de su carrera, auto-editó su álbum debut Run and Tell en 2013, al que le siguieron tres álbumes: Faye Webster (2017) en Awful Records, Atlanta Millionaires Club (2019) en Secretly Canadian, y su más reciente I Know I'm Funny haha el pasado 25 de junio de 2021.

Fuente: Wikipedia

