Thomas Bangalter ha descartado una reunión de Daft Punk para actuar en directo. En una entrevista concedida a The Times coincidiendo con la publicación de su nuevo álbum Mirage – Ballet For 16 Dancers, el productor francés afirmó que existen «otras cosas que explorar» más allá del dúo que disolvió junto a Guy-Manuel de Homem-Christo en 2021 tras 28 años de carrera. La respuesta no es nueva, pero el momento en que llega sí lo es: Bangalter habla desde la posición de alguien que ha construido, disco a disco, una identidad artística que no necesita el casco para sostenerse.

Cuando The Times le preguntó directamente si estaría tentado de reunirse con De Homem-Christo para algunos conciertos, Bangalter lo descartó pero añadió que está «muy contento de que, a lo largo de nuestra larga trayectoria, hayamos sido capaces de no estropearlo». Una frase que explica mejor cómo entiende el legado del dúo que cualquier anuncio de reunión que pudiese producirse.

El hombre que salió del casco

Desde la separación de Daft Punk en febrero de 2021, Bangalter ha trazado un itinerario artístico coherente y deliberadamente alejado del dance que lo hizo famoso. Primero llegó Mythologies (2023), una banda sonora orquestal para un ballet de la Ópera de Burdeos. Luego la ópera Chiroptera, creada junto al artista visual JR y el coreógrafo Damien Jalet. Y ahora Mirage – Ballet For 16 Dancers, publicado la semana pasada, otra pieza concebida con Jalet y el artista contemporáneo Kōhei Nawa que rastrea los «estados cambiantes» de una coreografía para dieciséis bailarines.

Entre medias, un paréntesis inesperado: a finales de 2025, Bangalter apareció en París para un set B2B con Fred Again.., su primera sesión de DJ en dieciséis años. La gira USB002 de Fred Again.. lo llevó después hasta el Alexandra Palace de Londres, donde juntos tocaron clásicos de Daft Punk, entre ellos «Harder, Better, Faster, Stronger», «One More Time» y «Around The World». Era Bangalter sin casco, sin personaje, compartiendo canciones que ya son de todos. Una distinción que él mismo parece tener muy clara.

28 años sin estropearlo

En la misma entrevista, Bangalter reflexionó sobre lo que supuso mantener el proyecto durante casi tres décadas. «Era casi arte performativo: creas estos personajes y difuminas la línea entre ficción y realidad», explicó. «La historia de la música está hecha de asociaciones fructíferas y normalmente duran mucho menos que los 28 años que tuvimos. Fue estupendo, pero mantenerse en el personaje sin estropearlo se volvió muy difícil.»

No es la primera vez que Bangalter habla en estos términos. En declaraciones anteriores ya había admitido sentirse «aliviado» por la forma en que terminó Daft Punk, una banda que en su momento pico, con el Alive 2007 o el fenómeno de Random Access Memories (2013), redefinió lo que un grupo de electrónica podía hacer en un estadio. El vídeo para «Human After All» publicado a principios de este año, que recuperaba imágenes de su película Electroma, fue la única señal de vida colectiva del dúo en cinco años: suficiente para alimentar la esperanza de los fans, insuficiente para cambiar la respuesta de Bangalter.

Los robots que cambiaron el baile

Daft Punk surgieron en París a principios de los noventa, cuando Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo comenzaron a experimentar con samplers y cajas de ritmos en los márgenes del house francés. Su debut, Homework (1997), fue un manifiesto: «Da Funk», «Around The World» y «Revolution 909» convirtieron el loop en argumento. Discovery (2001) amplió el mapa con referencias al funk, al pop y a la cultura anime japonesa, produciendo dos de los singles más reconocibles del cambio de siglo. Con Human After All (2005) endurecieron el sonido; con el directo Alive 2007 demostraron que la electrónica podía llenar un estadio con la intensidad de un concierto de rock. Random Access Memories (2013), grabado casi íntegramente con músicos en vivo, ganó cinco Grammys y situó «Get Lucky» en todas partes al mismo tiempo.

Lo que vino después de la disolución en 2021 no fue silencio sino reorientación. Bangalter lleva cinco años demostrando que su curiosidad siempre estuvo más allá de los cascos: en la orquesta, en el ballet, en la colaboración con artistas visuales. Mirage – Ballet For 16 Dancers, su segundo álbum en solitario, es la confirmación más reciente de que la pregunta sobre Daft Punk le interesa cada vez menos. Y que eso, viniendo de quien viene, no es evasión: es respuesta.

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