BFLECHA – EXNOVO

En este año 2021, Belén Vidal nos invita a mirar a través de su radar para informarnos de que una docena de nuevos temas han sido detectados en su galaxia. Una ficción introspectiva, una serie de señales que parecen haber reposado largos años en una cámara hiperbárica. Es el tiempo que ha necesitado para amplificar cada una de estas frecuencias, con la riqueza y el ángulo necesario, para que este año pudiera conquistar nuestro universo. Son una cadena de sensaciones, donde BFlecha nos marca las preguntas que nosotros deberemos responder a través de transmisiones temporales.

Para aquellos que aún no hayan captado la señal de BFlecha, decir que tras esa máscara se esconde Belén Vidal, una productora, compositora y música instalada en Vigo, amparada por el sello Arkestra. Lleva años experimentando en el espacio exterior de la electrónica, intentando encontrar un nuevo sonido que se ajustara a su peculiar visión espacial e intimista. Pero para este álbum no ha querido tampoco olvidarse de sus raíces —al igual que en Kwalia (2017)—, pues aquí acaba cantando en gallego (esa Enantiómeros), y acercarse a los instrumentos cercanos a su tierra, como palos, pandeiros, caracolas, y principalmente gaitas, usándolas a modo sintes para coreografiar esas estrellas en el cielo. Justo para Enantiómeros, aparece el productor sevillano Lost Twin donde se reúnen para así confeccionar una de las mejores canciones del año. Esa deseada colaboración sumada a la letra del poeta Xavier Queipo, es donde se atraviesa esa cortina de humo con el idioma, para llevarnos a un vaporoso paisaje, que nos golpea ceremoniosamente con un lánguido deep ambient. Maravillándonos al ver un reflejo de una preciosa textura brillante sobre la pared, como un flujo cautivador de nuestra mente. Esa fascinación que tiene la residente en Vigo por la ciencia, por la búsqueda de un universo alternativo y metafísico, de mostrarnos un nuevo enfoque de la vida, siempre visible en su declaración: Partículas de po / Confrontadas aos espellos / Froitos de paixón engaiolados / En mundos paralelos. Quizá pueda ser una pista de difícil acceso, pero se trata de uno de los exponentes más consolidados de toda la esfera jeroglífica de ExNovo.

La evolución se hace presente en todas estas nuevas monitorizaciones, el viaje que la ha llevado a este nuevo universo ha sido el aprendizaje constante a rebufo de las naves espaciales de βeta (2013) y Kwalia (2017). Perfeccionando su composición y sonido, ExNovo (2021) aterriza sobre un espejo que orbita entre el future pop deconstruido y el RnB disruptivo, reflejando un análisis que captura el hoy y el mañana. Un complejo sideral donde el cielo brilla a filosofía, ciencia y poesía. En sus altas y acristaladas composiciones, todas perfectamente elevadas con una sólida producción junto a su inseparable Mwëslee, observamos cómo la luz rebota en el sonido urbano, pero irradiando también las influencias más avanzadas junto con los sonidos más tradicionales.

La pista homónima que inicia la transmisión es un preludio del contacto, presentando la complejidad del proyecto de esta nueva perspectiva. Aquí se adelantan la inmensidad de texturas, muestras vocales, y timbres orgánicos, que destacan a modo de glitches y errores en la conexión. Abruptamente se abre el hit de Potentia, el primer acercamiento a este neo pop desvirtuado y asimétrico. Con esa base ondulante, la gallega sobrevuela su decisión de conseguir lo que se ha propuesto, haciendo retumbar un bajo imantado hasta que saltan las alarmas en mitad de la simulación. Con esa perfecta cohesión de estructuras caóticas, y a su vez, tan virtuosas, nos propulsa hasta el que fue el primer adelanto de este álbum en 2019. Skyline rebobina y perfila ese cielo azul brillante y cibernético, como un híbrido que se apropia del ambient. Bloqueando la electrónica usual con el apoyo de Judah GT (donde ya trabajaron en H2o hace unos años), el tema se desarrolla como un virus que desea entrar en el sistema. Una base mecánica tintinea mientras va despegando, hasta detenerse bruscamente, cayendo al vacío, para lucir el estribillo: No pienso ser un náufrago / En este mar de información / Voy a romper el firewall / Voy a tomar el control. El deseo de dominar el mando, de acceder al sistema, y adueñarse del momento. Queriendo salir de la inercia con unos coros que se escapan, siendo alerón y pista de aterrizaje del tema.

Sabíamos que la experimentación siempre había tenido cabida en la visión de BFlecha, esas resonancias cóncavas y convexas que habían liderado sus anteriores obras. Aquí profundiza en su rango vocal, apoyándose a veces en autotune como una especie de inteligencia artificial. En ExNovo se descubre un brillo más de delicadeza, aprendiendo de los errores pasados, y siendo un proceso más sólido. En la atormentada Strategia, aparece un registro con una gravedad tan alta como una poderosa reverberación entrecortada que se adueña de la comunicación. Un haz de luz que se tambalea entre el downtempo y la indecisión. La atracción y la versatilidad del vanguardismo actual del RnB, se hace presente con un breakdown que va esculpiendo en los ecos un detallado click&cut, muy cercanos a los primeros lanzamientos de Tujiko Noriko. Aquí se cuestiona su proximidad hacia nosotros: No sé por qué / Pero cada vez me es más difícil acceder a ti / No sé por qué que es / Pero cada vez que estoy llegando me alejo de ti, como una constante llamada que nunca logramos comprender del todo.

Hacia la mitad de esta comunicación estratosférica, Belén se pregunta sobre la dualidad de nuestro ser en el tema de Máscara. Con una épica de tambores, se responde con un borroso dubstep a una continua, pegadiza y enfermiza pregunta: ¿Qué hay detrás de la máscara?, buscando la verdad, y digitalizando la música de Galicia con esas gaitas que nos elevan a la purificación. Máscara nos abrirá el cielo, procurando, tal vez, ser la más accesible y sencilla de recordar de todo este paciente estudio. Pero por encima de ella, mención especial al interludio Allen Da Máscara, donde nos encontramos con aquellos pensamientos y reflexiones que nos ofrece el cosmos, después de quitarnos ese pretexto de nuestras vidas.

Tras ese deseo de desconexión, la sosegada balada de Pantalla total sigue la estela de esta misma reflexión, intentando evidenciar la realidad de las redes sociales, queriendo mirar a nuestro interior. Entre chisporroteos eléctricos y con un ritmo apaciguado y ahogado, nos marca la distancia que existe entre todo lo que discernimos a partir de nuestros ojos y nuestro yo. Rogándonos que encontremos nuestro verdadero ser, declama: Cierra los ojos y mira / Mira bien. En Vacío nos inclina hacia el abismo sonoro (y nos muestra ese silencio tan importante), mientras que Zäi es esa fusión perfecta entre lo moderno y lo tradicional. BFlecha nos obsequia con una escalinata de beats, donde pesimista nos canta: Sabes que no hay escape / Ni plan para evacuar / No hay segunda opción / Ni exoplaneta al que marcharse. Una alabanza a nuestro planeta y nuestra tierra, una oda a luchar por nosotros.

Y desvirtuándose con una muestra lejana a sonar canónica, Blázares es ese ambient melódico que tanto amamos de BFlecha, y que cierra un largo camino que nos ha ido trazando sistemáticamente en estos 4 años de constante trabajo. Construyendo un artilugio musical para decirnos que existe una utopía en el futuro, para así guiarnos hasta la salvación, canta: Déjame entrar / Déjame encender la luz en la oscuridad / Déjame atravesarte como blázares. Porque no olvidemos que ExNovo es un álbum conceptual, sobre cómo encajar la realidad y las nuevas tecnologías sin que perdamos un ápice de nuestra humanidad, para que así logremos seguir explorando nuestras capacidades del yo. Belén Vidal nos ha obsequiado, una vez más, con un crucero espacial y espiritual que nos marcará el futuro de nuestras raíces. Haciendo brillar una nueva constelación en el cielo, para que podamos guiarnos con ella cada vez que estemos perdidos.

Escucha aquí ExNovo de BFlecha