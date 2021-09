Coldplay y BTS estrenan su colaboración en “My Universe”

Ya está aquí la más que comentada colaboración entre Coldplay y BTS, My Universe.

Sobre la canción

Compuesta junto al sueco Max Martin y cantada en inglés y coreano, es el segundo single extraído del próximo disco de los británicos, Music Of The Spheres, que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre.

Para la famosa banda coreana, por su parte, se trata del cuarto single que lanzan este año.

¿Qué nos espera a continuación?

Como ya adelantamos ayer, este domingo 26 de septiembre se publicará un documental titulado Inside My Universe, mientras que el lunes podremos escuchar dos nuevas versiones de la canción, un Supernova7 mix y una interpretación acústica de la misma, mientras que para el videoclip tendremos que esperar un poco más.

Coldplay & BTS – My Universe

También puedes escucharlo en plataformas digitales a través del siguiente enlace.

Sobre Coldplay

Tras irrumpir en el 2000 con el sencillo "Yellow", los Coldplay no tardaron en convertirse en una de las mayores bandas del nuevo milenio. El secreto del éxito del cuarteto liderado por Chris Martin residía en su balance perfecto entre brit-pop introspectivo y canciones épicas de rock de estadios, combinando los elementos más populares de U2, Radiohead y Oasis con elegantes melodías de su propia cosecha. Coldplay alcanzó el estrellato internacional con sus tres primeros discos, Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002) y X&Y (2005), y desde entonces supo mantenerse en la cima actualizando su sonido con retoques electrónicos y colaborando con artistas de diversos géneros y nacionalidades en álbumes como Viva la Vida (2008), A Head Full of Dreams (2015) o Everyday Life (2019). Su novena producción, titulada Music of the Spheres, está anunciada para 2021.

Fuente: Apple Music

