Crónica Primavera Sound 2022: Weekend 1

Tres años después de la última edición del Primavera Sound, Barcelona se vuelve a convertir por unos días en la capital musical internacional gracias a la celebración del vigésimo aniversario del festival barcelonés. Y la lista de invitados no es corta, ya que más de 500 actuaciones protagonizan este año el cartel del Primavera Sound, repartidas a lo largo de 10 días. Este pasado fin de semana vivimos la primera gran pata del festival, en la que, bajo el nombre de Weekend 1, hemos vivido actuaciones de la talla de Nick Cave & The Bad Seeds, Little Simz, Charli XCX o Tyler, The Creator entre muchas otras.

Después de los últimos años protagonizados por la pandemia del COVID y sus restricciones, todos nos moríamos de ganas de reencontrarnos bajo el sol y bailar sin parar para recuperar todo lo que no hemos podido celebrar desde marzo de 2020. Por eso, además de tener un cartel realmente suculento, el Primavera Sound lleva meses con el cartel de sold out colgado. El festival ya ha hecho públicos las cifras de público de este Weekend 1 y los números quedarían en 66.000 asistentes el jueves, 74.000 el viernes y 80.500 el sábado

No obstante, a pesar de la excitación de todos los presentes y la emoción de recuperar la vida festivalera de antes de la pandemia, estos primeros días del Primavera Sound no han resultado exentos de problemas. Por un lado, la gran afluencia de público puso en duda, por una gran cantidad de asistentes, de si el aforo era el adecuado. Grandes masificaciones (mucho más que en ediciones pasadas) en los escenarios principales del festival, accesos entre distintas zonas bloqueadas por el exceso de personas, colas muy largas para conseguir una consumición en las barras o poder beber agua de las pocas fuentes que hay en el Parc del Fòrum… La organización del festival confirmó que habían leído y recibido todas las quejas y, la mañana del mismo viernes, hicieron un comunicado en el que informaban que se pondrían a trabajar en ello rápidamente para solucionarlo. Sí que es verdad que, a partir de allí, las barras funcionaron con un poco más de fluidez y se añadieron distintas zonas a lo largo del recinto en los que se repartía agua de forma gratuita. Seguro que ahora, con una semana de margen, todas estas dinámicas funcionarán mejor de cara al Weekend 2.

Por otro lado, también ha sido un handicap que en las últimas semanas hayan caído varios de los grupos que estaba confirmados para esta edición del Primavera Sound, incluyendo dos de los cabezas de cartel a última hora, como las Bikini Kill o The Strokes (sigue programado su concierto para el Weekend 2). Como el mismo festival comentó, aunque es un cartel en el que hace años que están trabajando y tienen cerrado, la delicada situación en la que aún nos encontramos sigue afectando y alterando las cosas a marchas forzadas. Aunque estos cambios de última hora siempre dificultan la tarea de encontrar sustitutos de la misma talla que los que han caído, el Primavera Sound intentó compensarlo añadiendo más nombres a su propuesta tan ecléctica como Joey Bada$$ o Let’s Eat Grandma.

Aún y así, realmente a lo largo de estas tres primeras jornadas hemos vivido una gran cantidad de conciertos que nos han hecho vibrar, emocionar, soñar y que ya formarán, para siempre, parte de nuestros recuerdos. Propuestas bien heterodoxas que definen a la perfección como ha ido evolucionando el festival barcelonés y que repasamos a continuación.

Avanza de página para seguir leyendo.