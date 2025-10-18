Eric Clapton vuelve a España: dos noches para celebrar una leyenda viva

Después de más de dos décadas sin pisar escenarios españoles, Eric Clapton regresa con dos conciertos únicos en Madrid y Barcelona que prometen ser históricos. El veterano guitarrista británico, de 80 años, actuará el 7 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 22 de octubre a las 10:00 h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios que parten desde los 45 € más gastos de distribución.

Este regreso forma parte de una gira europea muy limitada, lo que convierte estas fechas en una oportunidad irrepetible para ver en directo a uno de los músicos más influyentes del siglo XX. La última vez que Clapton tocó en Barcelona fue en marzo de 2004, mientras que en Madrid debemos remontarnos a 2001 y ahora, con 81 años, vuelve a subirse a nuestros escenarios, posiblemente por última vez. En el comunicado oficial, se destaca su trayectoria de más de seis décadas, sus colaboraciones con figuras como Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John y Sting, y su compromiso social a través del Crossroads Centre, dedicado a la rehabilitación de personas con adicciones.

Evidentemente, estamos antes una oportunidad única de disfrutar de un artista que ha sido incluido tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame: con The Yardbirds, Cream y como solista. Su legado incluye más de 70 álbumes y clásicos como Layla, Tears in Heaven y Wonderful Tonight, que siguen resonando en generaciones de músicos y fans.

Clapton: seis décadas de blues, rock y reinvención constante

La carrera de Eric Clapton es una travesía por la historia del rock y el blues. Nacido en 1945 en Ripley, Inglaterra, comenzó su ascenso en los años 60 con bandas como The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers y, sobre todo, Cream, donde redefinió el sonido de la guitarra eléctrica con temas como Sunshine of Your Love y White Room. Tras su paso por Blind Faith y Derek and the Dominos, con quienes grabó el icónico Layla, Clapton se lanzó en solitario con el álbum Eric Clapton (1970), marcando el inicio de una etapa más introspectiva y melódica.

Su discografía incluye obras esenciales como 461 Ocean Boulevard (1974), donde versionó I Shot the Sheriff de Bob Marley, y el emotivo Unplugged (1992), que le valió seis premios Grammy y consolidó su faceta acústica con temas como Tears in Heaven. En los últimos años, ha seguido activo con discos como The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions (2021), Happy Xmas (2018) y The Definitive 24 Nights (2023), que revisita sus legendarias actuaciones en el Royal Albert Hall. Su estilo ha evolucionado del virtuosismo eléctrico al blues más íntimo, manteniendo siempre una autenticidad que lo distingue como uno de los grandes narradores musicales de nuestro tiempo.

Además de su música, Clapton ha sido una figura comprometida con causas sociales, especialmente en la lucha contra las adicciones, tema que ha abordado tanto en su vida personal como en su obra. Su influencia se extiende a generaciones de guitarristas y compositores, y su legado sigue creciendo con cada nueva interpretación. Verlo en directo en 2026 será más que un concierto: será una celebración de la historia viva del rock.

