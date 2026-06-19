FKA twigs ha publicado este viernes 19 de junio su nuevo single, «On Your Mind», en colaboración con Lil Yachty. Es el primer lanzamiento de la artista británica desde que ganó en febrero el Grammy al mejor álbum de dance y electrónica por Eusexua, su primer Grammy en más de una década de carrera. La canción llega a través de Atlantic Records y tiene detrás una historia que la convierte en algo más que una colaboración de temporada.

El Coachella que nunca fue y la canción que sí llegó

La historia de «On Your Mind» empieza con una mala noticia. Twigs descubrió que su anterior equipo de management y producción no había tramitado a tiempo los visados necesarios para actuar en Coachella y completar la gira norteamericana de Eusexua. La respuesta que tuvo esa noche fue encerrarse en el estudio de baile a seguir ensayando, como si practicar más fuera a cambiar algo. De esa mezcla de negación y rabia salió la canción.

«Nunca deja de sorprenderme cómo el dolor puede manifestarse en los sonidos más duros y eufóricos», declaró la artista al anunciar el single. «Creo que hacer canciones así me mantiene alerta y me recuerda que no tengo el control.» La colaboración con Lil Yachty surgió esa misma tarde, al terminar el ensayo. El resultado es una pieza de producción electrónica densa y pulsante que mueve la energía de la era Eusexua hacia territorio hiperpop: más rápido, más luminoso y con el contraste calculado de la voz de Yachty como contrapunto.

Twigs ha explicado que el momento de publicación no es casual. Tras cerrar el Body High Tour (su primera gira de grandes recintos por Europa y Estados Unidos), publicar ahora la canción que nació de la frustración previa a esa gira cierra un ciclo. «Siento que es el momento perfecto para lanzarla como celebración de lo que los artistas podemos superar cuando creemos en nosotros mismos», escribió.

FKA twigs: el largo camino hasta el Grammy

Tahliah Debrett Barnett, nacida en Cheltenham en 1988, publicó sus primeras grabaciones bajo el nombre FKA twigs en 2012, autoeditadas y acompañadas de vídeos que ya anticipaban su forma de entender la imagen como extensión del sonido. Fichó por Young Turks (el sello de The xx y Sampha), publicó LP1 en 2014 y Magdalene en 2019, y construyó una reputación basada en la coherencia estética y en una relación con el cuerpo y el movimiento poco habitual en el pop contemporáneo. Eusexua, su tercer álbum, llegó en 2025 con Koreless (al que dedicamos una ficha propia) como productor principal y con la cultura rave de Praga como punto de partida. En noviembre del mismo año publicó Eusexua Afterglow, una extensión del universo del disco.

El Grammy llegó el 1 de febrero de 2026, en la ceremonia de los premios en Los Ángeles. Fue su primera victoria en una categoría a la que nunca había optado antes, contra Fred again.., PinkPantheress, RÜFÜS DU SOL y Skrillex. «Sé que para mucha gente puede que sea nueva, pero llevo haciendo esto mucho tiempo», dijo desde el escenario. «A cualquier artista: no lo dejéis.» «On Your Mind» es lo que llega después de ese discurso.

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